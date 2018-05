Schaden verursacht und weggefahren

Die Polizei in Riedlingen sucht nach dem Fahrer eines grauen Kombis, der nach einem Unfall geflüchtet ist. Am Samstag haben Zeugen um 14.30 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Gammertinger Straße in Riedlingen einen Unfall beobachtet. Die Zeugen gaben gegenüber der Polizei Riedlingen an, dass ein grauer Kombi beim Ausparken gegen einen Ford gefahren ist. Der Fahrer war mit seiner vorderen rechten Fahrzeugecke hinten links am Kotflügel des Fords hängen geblieben. Hierdurch entstand am geparkten Ford ein Schaden von 2000 Euro. Der Verursacher ist nach dem Unfall einfach davon gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Riedlingen sucht nun nach einem grauen Kombi, eventuell ein Opel, der eine Alu-Leiter auf dem Dach befestigt hatte.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Riedlingen unter der Nummer 07371/9380 entgegen.