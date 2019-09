Schachspieler betätigen sich als Müllsammler

Etwa 20 Mitglieder des Schachvereins Riedlingen haben sich als Gegenleistung für einen Scheck der Kreissparkasse Riedlingen in Höhe von 500 Euro mehrere Stunden als Müllsammler eingebracht. Zwei Drittel der Sammler waren Jugendliche des Vereins.

Im Rahmen der Aktion „Engagieren und Kassieren“ fand in Riedlingen eine weitere Scheckübergabe statt. Als Vertreter der Kreissparkasse überreichte Armin Walter den Scheck in Höhe von 500 Euro an Thomas Kromer als Vorsitzenden des Vereins.

„Von den gegenwärtig etwa 45 Mitgliedern unseres Vereins hat sich etwa die Hälfte an der Müllsammelaktion beteiligt“, stellte Kromer fest. „Besonders erfreut bin ich, dass zwei Drittel der Teilnehmer Jugendliche sind.“ Drei Stunden lang wurde in verschiedenen Gruppen an unterschiedlichen Orten Müll gesammelt: rund um Schulen und um das Biotop, in der Umgebung der Volks- und Raiffeisenbank und der Mißmahl’schen Anlagen, beim Parkplatz am ehemaligen Postgebäude, beim Flugplatz und am Steinbruch.

Vermüllung war unterschiedlich stark

„Die ausgesuchten Standorte waren ganz unterschiedlich, was den umher liegenden Müll anbelangt“ stellte Kromer fest. „Relativ sauber war es im Bereich der Schulen, am Flugplatz und in den Mißmahl’schen Anlagen.“ Dort waren nur leere Flaschen an der Grillstelle zu finden. Ansonsten lagen Kronkorken und Zigarettenreste umher, besonders im Bereich der Fahrradständer und der aufgestellten Mülleimer. „Zwei Meter neben dem Mülleimer lag der meiste Dreck“, ereiferte sich Kromer für seine Müllsammler.

Für den Schachverein war es der erste Einsatz auf diesem Gebiet. Kromer bezeichnete ihn als gelungen. Mit dem erhaltenen Geld sollen Unterrichtsmaterialien für die Jugendlichen des Vereins beschafft werden. „Schachtaktik für Anfänger oder Übungshefte der Stappenmethode sind als Materialien für den Schachverein ähnlich wichtig wie Noten für einen Musikverein“ wurde argumentiert. Unter diesen Gesichtspunkten war es für Armin Walter von der Kreissparkasse eine Freude, den vorbereiteten Scheck zu überreichen.