Schachfreunde unterliegen zum Saisonende

Im letzten Spiel der Kreisliga unterlag die erste Mannschaft der Riedlinger Schachfreunde in einem Auswärtsspiel Berghülen I. Nach den Wertungszahlen der einzelnen Spieler war eine ausgeglichene Begegnung zu erwarten, es gab keinen klaren Favoriten. Berghülen ging allerdings bald in Führung und gab diese nicht mehr ab, auch wenn der Sieg knapp ausfiel.

Klaus Rieber geriet mit Schwarz in einer italienischen Eröffnung im Mittelspiel im Zentrum unter Druck, musste zwei Bauern geben, um die Drohungen von Philipp Schöll gegen seinen König abwehren zu können. Im Endspiel realisierte Schöll seinen Vorteil.

Moritz Sauter wollte in einer Wiener Partie mit Weiß in der Eröffnung einen Bauern gewinnen durch ein temporäres Läuferopfer auf f7. Allerdings konnte Martin Mangold dies taktisch widerlegen, so dass Schwarz mit deutlichem Materialvorteil verblieb. Sauter versuchte das Blatt zu wenden, aber Mangold wehrte alle Versuche ab, Berghülen ging weiter in Führung.

Spannende Verwicklungen ergaben sich im Spiel von Markus Fauler mit Schwarz gegen das Läuferspiel von Jürgen Schöll. Beide griffen mit je zwei Türmen und ihren Damen am Königsflügel an. Fauler schob zudem seine Königsflügelbauern nach vorn. Dies ergab aber auch Möglichkeiten für Weiß, dem schwarzen König auf den Pelz zu rücken. Schwer war zu sagen, wer eigentlich besser stand. Nach Abtausch eines Turmpaares und der Damen klärte sich allerdings das Bild, beide hatten noch fünf Bauern, niemand konnte wesentlichen Vorteil erreichen, nach dreimaliger Stellungswiederholung fand die umkämpfte Partie einen friedlichen Ausgang. Juniorspieler Jan Fuchsloch konnte mit den weißen Figuren in einer spanischen Eröffnung gegen Peter Renz im Mittelspiel mit einem schönen Doppelangriff der Dame einen Springer gewinnen und verwertete diesen Vorteil gekonnt zum Punktgewinn. Berghülen noch einen Punkt vorn. Nach längerem Manövrieren mit Weiß gegen Karl Kast erreichte Peter Schilling in einem Damenbauernspiel deutlichen Vorteil. Als alle Figuren bis auf die schwarzfeldrigen Läufer abgetauscht waren hatte er einen Bauern mehr, den Kast aber zurück erobern konnte. Im Bauernendspiel hatten beide einen gedeckten Freibauern, so dass die Könige diese bewachen mussten, nicht mehr attackieren konnten – Remis! Mahmoud Zyadah spielte mit Schwarz gegen Thomas Schüle. Durch Zugumstellung entstand eine Variante des abgelehnten Damengambits. Beide spielten auf strategische Vorteile, es kam zum Abtausch mehrerer Figuren und wechselseitigem Gleichgewicht. Die Türme neutralisierten sich auf der offenen c-Linie. Da keiner einen erkennbaren Vorteil für sich verbuchen konnte einigte man sich auf Remis. Julian Kreutzer erreichte mit den schwarzen Steinen in einer Tarrasch – Verteidigung gegen Benjamin Werner zunächst eine ausgeglichene Stellung. Werner brachte ein überraschendes Springeropfer gegen zwei Bauern am Damenflügel, Kreutzer tat es ihm gleich, in der Folge kam aber der schwarze Zentrumsbauer auf e4 unter Druck und wurde von Werner erobert. Erst im späten Turmendspiel konnte Kreutzer beim Turmtausch den Bauern zurückgewinnen, sein König wurde dabei aber zu weit von seinem isolierten h – Bauern abgelenkt, so dass Werner diesen gewinnbringend erobern konnte. Damit stand der Sieg für Berghülen fest, so spielten an Brett 1 Thomas Kromer mit Weiß und Gerhard Honold nur noch um Höhe des Ergebnisses. In einem scharfen Abspiel der Drachenvariante der sizilianischen Verteidigung griff Honold die lange Rochadestellung des Weißen, dieser die schwarze Königsstellung nach kurzer Rochade an. Honold hatte direkteren Angriff, bot aber Abtausch der Damen an. Im resultierenden Turmendspiel waren Kromers Türme aktiver, zuletzt errang er entscheidenden Stellungsvorteil im Bauernendspiel.

So gewann Berghülen denkbar knapp mit 4,5 : 3,5 Punkten. Berghülen sichert sich die Vizemeisterschaft hinter Weiße Dame Ulm 3, die mit ihrem neunjährigen Spitzenspieler Marius Deuer, der starke 4,5 Punkte aus 5 Partien holte, unangefochten Meister wurden. Riedlingen belegt nach diesem angesichts der Berghülener Stärke achtbaren Ergebnis einen guten vierten Platz. Riedlingen II siegte gegen Weiße Dame Ulm 5 mit 5 : 3 und sicherte sich so Platz 6 der Tabelle. Stephan Schneider konnte seine Partie gegen Elmar Braig, der nach DWZ favorisiert war, gewinnen, auch Winfried Fuchsloch und Martin App erspielten einen vollen Punkt. Wolfgang Wohlgemuth und Rainer Fetzer steuerten nach Remis je einen halben Punkt zum positiven Ergebnis bei. Rolf App und Belanna Haarmann mussten sich geschlagen geben, Manuel Fetzer erhielt seinen Punkt kampflos, da Ulm nur mit 7 Spielern antreten konnte. Insgesamt ein erfreulicher Abschluss der Schachsaison.