Schützen zeigen sich treffsicher

Bei der Hauptversammlung der Schützengilde Riedlingen für das Jahr 2017 durfte der Sportwart Philipp Tröscher einen ganz jungen Schützenkönig krönen: Sebastian Ditsch wurde mit einem hervorragenden 36,7 Teiler Schützenkönig, gefolgt von Reiner Schmid als 1. Ritter mit einem 45 Teiler und dem 2. Ritter André Röse mit einem 55,3 Teiler.

Bei der Kreismeisterschaft 2018 waren für die Riedlinger bei 24 Startern in 54 Disziplinen einige 1. Plätze zu verbuchen: Helmut Holstein KK-50m aufgelegt (Senioren II) 287 Ringe, Johannes Bauer Luftpistole (Junioren I) 370 Ringe, Julian Bader KK-Sportpistole (Junioren) 232 Ringe, Wolfgang Brunner GK-Pistole (Herren III) 372 Ringe, Philipp Tröscher Standardpistole (Herren I) 246 Ringe, Reinhard Moosbrugger Standardpistole (Herren II) 229 Ringe, Claus Hugger Standardpistole (Herren III) 259 Ringe, Michael Hoffmann Standardpistole (Herren IV) 150 Ringe.

Auch in der Mannschaftswertung gab es 1. Plätze: Sportpistole (Herren I – Michael Haid, Reinhard Moosbrugger, Claus Hugger) 755 Ringe, GK-Pistole (Herren I – Wolfgang Brunner, Michael Haid, Hans Bauer) 1045 Ringe, Standardpistole (Herren I – Claus Hugger, Philipp Tröscher, Reinhard Moosbrugger) 734 Ringe. Insgesamt erlangten die Riedlinger in der Einzelwertung acht mal Gold, fünf mal Silber und sieben mal Bronze sowie in der Mannschaftswertung drei mal Gold und zwei mal Silber.

Der 1. Vorsitzende Claus Hugger durfte noch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften vornehmen: Werner Blank für 25 Jahre Mitgliedschaft im DSB (Deutscher Schützenbund) und WSV (Württembergischer Schützenverband), Franz Fuchs für 20 Jahre WSV; Egon Stark für 15 Jahre Mitgliedschaft im WSV. Eckhart Huhn und Reinhard Moosbrugger wurden für 20 Jahre im WSV geehrt und Waldemar Garder für zehn Jahre beim WSV.