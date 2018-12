Schüler spenden für Ecuador

Die SMV (Schülermitverantwortung) und das Lehrerkollegium der Beruflichen Schule Riedlingen haben in der Vorweihnachtszeit Spenden für die Stiftung Hermano Miguel in El Laurel in Ecuador gesammelt. Insgesamt sind 235 Euro für die dortige Don-Bosco-Schule, das Ausbildungszentrum, das Waisenhaus und die Krankenstation zusammen gekommen.

Im Oktober war Professor Dr. Rudi Zagst der TU München an der Riedlinger Schule gewesen und hatte das Projekt vorgestellt. Zagst war nun zusammen mit der Ecuador Hilfe, die in Deutschland Spenden für das Projekt in Ecuador sammelt, sehr dankbar für die Spende, die rechtzeitig zu Weihnachten bei den Menschen in Ecuador ankommen wird. Er berichtete davon, dass sintflutartige Regenfälle und die Ankunft vieler venezolanischer Flüchtlinge derzeit zu einer prekären Situation geführt haben und jeder gespendete Euro eine große Hilfe ist.

Die Spanisch-Schüler der WO1-Klassen kreierten dazu ein Plakat voller guter Wünsche, welches die Schüler in Ecuador mit der Spende erreichen wird.

Im neuen Jahr ist es geplant, den Kontakt mit den Schülern in Ecuador zu intensivieren: Unter anderem soll ein regelmäßiger Austausch über das Internet aufgebaut werden und weitere Spenden zusammenkommen.