Schüler leiten fiktive Bäckereien

Im Sinne eines ganzheitlichen, schüleraktiven Unterrichts ist dieses Jahr das Unternehmensplanspiel „Brunos Brezel“ in der Zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft veranstaltet worden.

Hierbei leiteten die Schülerinnen und Schüler fiktive Bäckereien und versuchten durch geschickte Preis- und Absatzstrategien den Unternehmensgewinn zu optimieren. Das Planspiel istBestandteil des Faches Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit Wirtschaftlichem Rechnungswesen VBRW.

Die Lehrer Gabriele Engenhardt und Nikolai Thömmes führten dieses Planspiel parallel in zwei Gruppen durch. Hierbei werden verschiedene Kompetenzen angesprochen und gefördert: Die Schüler erhalten Einblick in betriebliche Funktionen wie Wareneinkauf oder -verkauf und müssen sich an volkswirtschaftlichen Zusammenhängen wie Angebot und Nachfrage, Preispolitik oder Kostentheorie messen.

Zudem müssen sie sich in methodischen Kompetenzen wie Strukturierung und Bewertung der Problemstellung üben, Entscheidungen selbständig treffen und dann auch deren Konsequenzen tragen sowie soziale Kompetenzen verbessern. Hierzu zählen beispielsweise partnerschaftliches Konflikttraining, arbeiten in Gruppen und freies Sprechen. Dies ist besonders wichtig, wenn das Plakat mit Logo und Firmenname präsentiert oder die eigene Meinung in der Gruppe vertreten werden muss.

Nun, nach einer Durchführungszeit von vier Wochen, konnte die Siegergruppe bekannt gegeben werden: Felix Baier, Devin Sandmann und Moritz Schramm hatten ihren Unternehmensgewinn durch clevere und gut durchdachte Aktionen optimiert. Als Gewinn gab es Brezeln und Schokolade.