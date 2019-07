Schüler erhalten Einblick in die Herstellung von Dämmplatten

„Vorsicht! Ab hier bitte Schutzbrille aufsetzen“- so lautete die Anweisung an die Schüler der Klasse 7 von der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule. Zusammen mit ihrem Lehrer Philipp Lindheim besuchten sie die Produktionshalle der Firma Linzmeier, um einen Einblick in Herstellung der Dämmplatten zu erhalten.

Dass Schaum nicht gleich Schaum ist, zeigte ihnen Simon Münch in einer Art Labor. Je nach Rezept bleibt der Schaum nach der Reaktion seiner Stoffe in Form oder überdehnt sich. Deshalb muss die Rezeptur ständig überprüft und angepasst werden. Läuft die Herstellung richtig ab, überzeugt der Schaum vor allem durch seine hohe Dämmleistung. Simon Münch erklärt den Schülern den Beruf des Verfahrensmechanikers, der sich nicht nur mit den Maschinen auskennen sollte, sondern auch mit den Stoffen, die verarbeitet werden.

Auch über die Ausbildung zur Industriekauffrau/-mann wurden die Schüler informiert. In der 8. Klasse beginnt für sie ein Schuljahr, in dem sie verschiedene Praktika machen. Das Fazit der Schüler: Führung und Erklärungen zu den Berufen waren sehr interessant – ein echter Einblick in die Praxis. Weitere Schülergruppen besuchten noch Form+Test und McDonalds.