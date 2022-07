SAV wandert im Appenzeller Land

Die Ortsgruppe Riedlingen des Schwäbischen Albvereins (SAV) bietet am Sonntag, 17. Juli, eine Bergwanderung im Appenzeller Land in der Säntis-Region an. Dazu sind Bergerfahrene eingeladen, auch Gäste sind willkommen. Treffpunkt und Abfahrt mit Privat-Pkw ist um 6.30 Uhr auf dem Parkplatz bei der Stadthalle. Die Schlusseinkehr ist im Gasthaus „Sonne“ in Unlingen vorgesehen. Rucksackverpflegung ist mitzunehmen, Wanderstöcke werden empfohlen. Ausweise sollten nicht vergessen werden.

Die Wanderung führt von der Talstation der Ebenalpbahn in Wasserauen (868 Meter) über die Alphütte Bommen (1230) zur Ebenalp (1629) und weiter zum Wildkirchli (1480). Äscher (1640 Meter) und Schäfler (1925 m) sind weitere Stationen auf dem Weg zur Bergstation der Ebenalpbahn. Nach der Talfahrt endet die Wanderung. Während der etwa 4,5-stündigen Tour sind rund 1130 Meter Auf- und circa 400 Meter Abstieg zu überwinden. Als Alternative steht nach der Berg- und vor der Talfahrt mit der Ebenalpbahn eine Wanderung rund um die Ebenalp und dem Waldkirchli an. Bei zweifelhafter Witterung geben Wanderführerin Rita Kleih oder Ursula Hebeisen Auskunft, ob die Wanderung wie geplant stattfindet.

Da die Pandemie noch nicht überstanden ist, kann es jederzeit zu kurzfristigen Änderungen kommen. Die Teilnehmer müssen den Mund-Nasen-Schutz mitführen; Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.