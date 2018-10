Sauter, Boos und Diemer musizieren seit je 40 Jahren

Beim Jahreskonzert des Akkordeonorchesters Riedlingen in der Gemeindehalle Daugendorf sind fünf Mitglieder für langjährige Treue zum Verein offiziell geehrt worden. In allen drei Ensembles bilden sie wichtige Stützen für das orchestrale Florieren des Musizierens. Vereinsvorsitzende Bettina Melzer überreichte Urkunden und Ehrenzeichen.

Petra Sauter hat vor 40 Jahren als Akkordeonschülerin im Jugendorchester angefangen und ist dem Verein bis heute ohne Pause treu geblieben. Im Hauptorchester spielt sie die erste Stimme und wird oft mit solistischen Aufgaben betraut. Als Orchestersprecherin arbeitet sie im Ausschuss mit und überrascht die Spieler jedes Jahr an Weihnachten mit einem Geschenk. Der Deutsche Harmonika-Verband würdigt dieses Engagement mit der Verdienstnadel in Silber.

Susanne Boos erhielt die gleiche Auszeichnung. Ihre Karriere hat sie ebenfalls vor 40 Jahren beim damaligen Dirigenten Rudolf Hildebrand begonnen. Bei ihm hat sie das Basset, den Vorgänger des heutigen Basses, gespielt. Als Gründungsmitglied des Unterhaltungsorchesters „Tastenzauber“ im Jahre 1995 spielt sie im Orchester die zweite Stimme und ist stets auf das leibliche Wohl der Orchestermitglieder bedacht.

Auch Reinhard Diemer freute sich über die Verdienstnadel in Silber. Auch er hat 1968 bei Rudolf Hildebrand mit dem Musizieren auf dem Akkordeon begonnen und bald die erste Stimme gespielt. Nach einer zehnjährigen kreativen Pause wurde auch er Gründungsmitglied des Ensembles „Tastenzauber“ und ist heute der Mann am Bass. „Wenn andere angestrengt in ihre Noten schauen“, kennzeichnet Vorsitzende Melzer den Jubilar, „sitzt er mit einem Lächeln entspannt hinter seinem Instrument, singt oder pfeift die Melodie mit“. Nicht nur mit Auto und Anhänger bei auswärtigen Auftritten ist Diemer ein verlässlicher Musikant im Orchester.

Kreative Bühnenbildgestaltung

Seit 20 Jahren besitzt das Akkordeonspielen im Leben von Barbara Hornung eine besondere Bedeutung. Begonnen hat sie gleich im Hauptorchester, spielte die erste Stimme und gibt nun seit Jahren im Bass den Ton an. Fünf Jahre lang prägte sie als Vorsitzende das Akkordeonorchester Riedlingen und ist seit langem als Hauptorganisatorin für das jährliche Probenwochenende zuständig. Dazu malt und bastelt sie, und auch das diesjährige Bühnenbild „Querbeet“ in der geschmückten Gemeindehalle Daugendorf trägt ihre Handschrift. Für all diesen Einsatz erhielt sie die Ehrennadel in Silber des Deutschen Harmonika-Verbands.

Luisa Sauter ist seit zehn Jahren aktives Mitglied im Orchester. Zwei Jahre lang war sie Jugendleiterin, spielt im Jugendorchester die erste, im Hauptorchester in der dritten Stimme. Bei Solo-Wertungsspielen ist sie sehr aktiv und wurde etwa beim Waldbronner Musikpreis auf dem ersten Platz mit dem Prädikat ausgezeichnet, beim Landesmusiktag in Filderstadt mit einem zweiten Preis bedacht. Für zehn Jahre aktives Musizieren freute sie sich über die Silbernadel des Deutschen Harmonika-Verbands wie auch Alina Jäger, die seit fünf Jahren im Jugendorchester dabei ist. Dort spielt sie nach einem speziellen Lehrgang den Bass im Orchester und freute sich über einen Gutschein, damit sie immer gut gestärkt zu Proben und Auftritten kommen kann.