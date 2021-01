Sauberes Trinkwasser aus der Tiefe

Der Cecilia Förderverein Uganda aus dem Steinlachtal half bei der Finanzierung eines Brunnenprojekts mit solarbetriebener Pumpe. Das Wasser kommt einer Dorfgemeinschaft und einer Schule zugute.

Seit Mitte November fließt Wasser aus dem Tiefbrunnen im Dorf Mayirikiti in Uganda. Der Schacht ist auf 46,6 Meter Tiefe verlängert worden, die Pumpe arbeitet mit Solarstrom und die geförderte Menge reicht für die umliegenden Mais- und Sojafelder. Außerdem versorgt sie die Familien im Dorf mit sauberem Trinkwasser. „Das ist ein großer Erfolg für unseren Verein“, sagen Susanne Maier aus Dußlingen und Gerhard Wolf aus Bodelshausen. Susanne Maier ist die stellvertretende Vorsitzende und Gerhard Wolf der Kassenwart/Schriftführer des Cecilia Fördervereins, der im März 2019 gegründet wurde, und jetzt 25 Mitglieder hat.

Der Vorsitzende ist Mayanja Gonzaga. Der Geistliche aus Uganda, der jetzt in der Seelsorgeeinheit Riedlingen arbeitet, war bis April 2019 katholischer Pfarrer im Steinlach-Wiesaztal (Mössingen). Zusammen mit seinem Pfarrerkollegen und ehemaligen Schulfreund Joseph Mpagi, der in Uganda einem gleichnamigen Verein, der Cecilia Foundation, vorsteht, hat er im Verlauf der vergangenen neun Jahre in der Nähe von Kampala zwei Grundschulen mit Kindergärten sowie eine Musikschule gegründet. Gonzaga fand im Steinlachtal viel Interesse, Verständnis und Unterstützung für seine Schul- und Kulturprojekte. Neben Geldspenden kam auch ein Container mit Musikinstrumenten in Uganda an. Er ist sehr dankbar für die zahlreiche Spenden und Unterstützung in den letzten Monaten, aus der Seelsorgeeinheit Riedlingen und umliegenden Orten.

Bildung und Ausbildung seien die Basis, damit Hilfe erfolgreich zur Selbsthilfe werden könne. Dieses Motiv trieb die beiden Geistlichen auch bei dem Brunnen- und Landwirtschaftsprojekt im Dorf Mayirikiti, 60 Kilometer von der Hauptstadt Kampala entfernt, an. Die Cecilia Foundation hat dort Felder zum Anbau von Mais und Soja gekauft. Die Ernte soll die über 200 Schulkinder der Cecilia Schools mit Grundnahrungsmitteln versorgen. Gleichzeitig sollte so das Schulgeld gesenkt werden können. In Uganda ist der Unterricht nur für die ersten vier Kinder in einer Familie gebührenfrei.

Doch der vorhandene Brunnen war für die Bewässerung nicht ergiebig genug. Im August 2020 erfuhren die Vereinsmitglieder aus dem Steinlachtal, dass der Schacht erfolgreich vertieft werden konnte, und stimmten für den Bau des Brunnenprojektes mit einem Schutzhaus, zwei Wasserbehältern, ein Solarstrom betriebenen Tauchpumpe und Photovoltaik Anlage sowie eine Umfassungsmauer. Da sich die Leute vor Ort an dem Projekt beteiligten, reichten die angesammelten Spendengelder in Höhe von 12 300 € nicht nur für die solarbetriebene Tauchpumpe, sondern sogar für doppelt so große Wassertanks und die Anstellung eines „Wassermanns“. Seine Aufgabe ist es, die Anlage zu warten. Seit dem 14. November ist der Brunnen in Betrieb. 50 Familien in der näheren Umgebung seien „überglücklich“, endlich eine Zapfstelle mit sauberem Trinkwasser in ihrer Nähe zu haben, heißt es im Weihnachtsbrief des Fördervereins.

2021 plant der Verein ein Solarprojekt für die Cecilia-Schule, das die Stromkosten und – als Folge davon – auch das erforderliche Schulgeld weiter reduzieren soll. Neue Kochstellen, die weniger Heizmaterial brauchen, sollen sich zusätzlich kosteneinsparend auswirken. Außerdem brauche die Schule wegen des langen Unterrichtsausfalls durch Corona finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung von Unterrichts- und Lernmaterial.