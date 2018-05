Sana verpflichtet neuen Internisten

Die Sana Kliniken Landkreis Biberach konnten zum 1. Juli einen Internisten verpflichten, der neben der stationären Tätigkeit zukünftig zu 50 Prozent auch die ambulante internistische Versorgung in Riedlingen sicherstellen soll. Voraussetzung ist die Genehmigung eines halben Facharztsitzes für Riedlingen durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV); die für die Antragsstellung notwendigen Maßnahmen sind bereits in Vorbereitung. Der Medinzier, der nicht aus dem Hause Sana kommt, wird zum 1. Juli in Riedlingen beginnen – unabhängig davon, ob das KV-Verfahren schon abgeschlossen ist.

Nachdem der Antrag auf Sonderbedarfszulassung zweier Internisten von der Kassenärztlichen Vereinigung abgelehnt wurde (die SZ berichtete), stehen beide Mediziner zwischenzeitlich nicht mehr zur Verfügung. Die Sana Kliniken haben sich daraufhin dazu entschlossen, die ambulante internistische Versorgung in Riedlingen im Rahmen der eigenen MVZ-Struktur sicherzustellen. Konkret bedeutet dies, dass in der Riedlinger Klinik eine Zweigpraxis der Sana MVZ Laupheim GmbH etabliert werden soll, über die die internistische Versorgung zukünftig sichergestellt werden kann.

Dieses Konstrukt bietet Ärzten den Vorteil, dass sie keinerlei unternehmerisches Risiko zu tragen haben; notwendige Investitionen, beispielsweise in eine moderne medizintechnische Ausstattung, werden stattdessen von der Sana MVZ Laupheim GmbH als Tochtergesellschaft der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH getätigt. Die Gesellschaft stellt darüber hinaus notwendiges Fachpersonal für die ambulante Versorgung und übernimmt zudem die Abwicklung der Antragsstellung bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV).

Mit diesen Rahmenbedingungen konnten die Sana Kliniken zwischenzeitlich nach sehr intensiver Suche einen Facharzt für Innere Medizin gewinnen, der sich dazu bereit erklärt hat, zu 50 Prozent stationär und zu 50 Prozent ambulant in Riedlingen tätig zu sein. Damit ist eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um alle weiteren erforderlichen Maßnahmen in die Wege zu leiten. Der Name wird von der Sana derzeit allerdings noch nicht preisgegeben.

Im ersten Schritt bedarf es nun der Genehmigung einer Zweigpraxis des Sana MVZ Laupheim am Standort Riedlingen sowie eine Zulassungserweiterung des MVZ um einen halben Versorgungsauftrag im Fachgebiet Innere Medizin durch die KV. Dafür wird die Sana MVZ Laupheim GmbH einen entsprechenden Antrag auf Sonderbedarfsanstellung des Internisten im MVZ bei der KV stellen.

Der Bewilligung durch die KV vorausgesetzt, ist im nächsten Schritt angedacht, das internistische Angebot in Riedlingen sukzessive um weitere genehmigungspflichtige Leistungen zu erweitern. Hierfür erforderliche Anträge werden dann ebenfalls durch die Sana MVZ Laupheim GmbH gestellt.