Sana stellt Antrag auf halben Facharztsitz

Zum 1. Juli hat der Facharzt für Inneres, Dr. Karim El-Amrani ,seine Arbeit für die Sana Kliniken am Krankenhaus in Biberach aufgenommen. Doch der 36-Jährige soll zukünftig als Internist in Riedlingen arbeiten, falls der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung dem Antrag auf einen halben fachärztlichen Sondersitz für Inneres in Riedlingen zustimmt. Den Antrag für den halben Facharztsitz ist vergangene Woche gestellt werden.

Dr. El-Amrani ist die Region nicht fremd. Vor seinem Wechsel war der 36-Jährige am SRH Krankenhaus in Sigmaringen tätig, ehe der zweifache Familienvater den Weg zur Sana fand. Derzeit arbeitet Dr. El-Amrani als Funktionsoberarzt Kardiologie am Sana Klinikum Biberach.

Doch dies soll sich ändern, sobald der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung grünes Licht gibt und einen halben Sondersitz für einen Internisten in Riedlingen genehmigt. „Wir haben in dieser Woche den Antrag auf Genehmigung eines fachärztlichen Sitzes, also die Sonderbedarfsanstellung des von uns neu verpflichteten Internisten durch den Zulassungsausschuss der KV versendet, um für den Standort Riedlingen die ambulante internistische Versorgung weiter ausbauen zu können“, sagt die Geschäftsführerin der Sana Klinikgen GmbH im Kreis Biberach, Beate Jörißen.

Jörißen geht davon aus, dass der Antrag in der Septembersitzung des Zulassungsausschusses behandelt wird. Der Zulassungsausschuss, der mit Vertretern der KV und der Krankenkassen besetzt ist, entscheidet, ob sich ein Arzt in einem Ort niederlassen und mit den Kassen abrechnen kann. Bereits vor einem Jahr wurden von zwei Fachärzten des Inneren der Antrag auf Sonderbedarfssitze in Riedlingen gestellt. Diese wurde damals abgelehnt.

Doch seither hat sich die Situation etwas geändert. Denn die beiden Ärzte wollten sich als Freiberufler an der Riedlinger Klinik niederlassen und als Belegärzte die Patienten sowohl ambulant als auch stationär betreuen. Doch das Modell hat sich geändert. Dr. El-Amrani wäre ein angestellter Arzt. Die Genehmigung durch die Kassenärztliche Vereinigung für den halben Facharztsitz im Fachgebiet Innere Medizin vorausgesetzt, würde dies bedeuten, „dass wir in der Riedlinger Klinik eine Zweigpraxis der Sana MVZ Lapheim GmbH etablieren könnten, über die die internistische Versorgung künftig sichergestellt werden könnte“, so Jörißen.

Die Sana ist zudem auf der Suche, neben Dr. El-Amrani einen weiteren Internisten für die Arbeit in Riedlingen zu gewinnen. Der sollte dann einen zweiten halben Facharztsitz besetzen mit Schwerpunkt Gastroenteorologie. Man führe Gespräche, sagt Beate Jörißen, könne aber noch keinen Vollzug vermelden.

Noch keine BG-Zulassung

Keinen neuen Stand gibt es hingegen beim Thema der Zulassung zur Behandlung von Arbeits-, Schul- und Wegunfällen, die mit der Berufsgenossenschaft abgerechnet werden kann. Den Antrag als sogenannter Durchgangsarzt (D-Arzt), der die BG-Fälle behandeln darf, wurde für die chirurgische SI-Praxis am Riedlinger Krankenhaus im April gestellt. Zunächst hieß es, dass mit der Entscheidung der BG in zwei Monaten zu rechnen sei. Doch bislang gibt es noch keine Entscheidung, bestätigt Beate Jörißen. Der Antrag liege noch bei der BG.

Hintergrund: Zum 1. April ist die bisherige Oberärztin für die chirurgische Ambulanz der Sana-Klinik Riedlingen an die Sana-Klinik nach Laupheim gewechselt. Dr. Jaeger hatte die Zulassung als D-Ärztin, die zur Behandlung von Arbeits- und Schulunfällen berechtigt ist, um dies bei den Berufsgenossenschaften (BG) abrechnen zu können. Mit dem Weggang war auch die Zulassung weg.