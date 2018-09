Sana-Klinik lädt zum Gesundheitsforum ein

Im Rahmen des Gesundheitsforums spricht am Mittwoch, 12. September, Privatdozent Dr. Dominic Varga, Chefarzt der Frauenklinik mit Geburtszentrum, in der Sana Klinik Riedlingen (Saal, UG Wohnheim) über das Thema „Pränataldiagnostik „up to date“ – von nicht invasiven Pränataltests bis zur neuen Ultraschalltechnologie“.

Die Frauenklinik im Sana Klinikum Biberach wird seit April 2018 von Dr. Steffen Fritz und Privatdozent Dr. Dominic Varga gemeinsam geleitet. Dr. Varga ist im Rahmen des chefärztlichen Teams federführend für die Weiterentwicklung der Geburtshilfe im Haus verantwortlich. So wurde das Geburtszentrum in Biberach um den Bereich Pränataldiagnostik erweitert und im Rahmen dessen unter anderem mit einer neuen CTG-Überwachungsanlage und einem High-End-Ultraschallgerät ausgestattet. Durch diesen profitieren die Frauen von einer Darstellung in 3D und 4D, im Rahmen derer die Zuverlässigkeit in der Feindiagnostik weiter optimiert wurde und komplexe Pathologien noch klarer abgebildet werden können, heißt es von der Sana GmbH. Das bedeute mehr Sicherheit für das Kind und die werdende Mutter.

In seinem Vortrag geht Dr. Varga auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der Pränataldiagnostik ein und erklärt, welche zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft sinnvoll ist und welche Fehlbildungen wann erkennbar sind.

Am Donnerstag, 13. September, referieren Privatdozent Dr. Michael Sabolek, Chefarzt der Klinik für Neurologie, und Professor Bernd Mühling, Chefarzt der Klinik für Gefäß-, Thorax- und Endovaskularchirurgie, in der Sana-Klinik Laupheim (Seminarraum, EG Wohnheim) über das Thema „Schlaganfall – was macht der Neurologe und wie kann der Gefäßchirurg helfen?“.