Sammlerschätze und Sonderstempel

Wenn Günther Hübler am Samstag, 8. August, um 10 Uhr das Riedlinger Feuerwehrmuseum öffnet, erwartet er als Gäste Kinder und Jugendliche sowie erwachsene Briefmarkenfans des Briefmarkensammlervereins. An diesem Tag eint alle ein Thema – das Thema Feuerwehr.

Historische Feuerwehrfahrzeuge zieren in diesem Jahr die Jugendbriefmarken der Deutschen Post, die erstmals am 6. August verausgabt wurden. Diese können ausnahmsweise in Hüblers Feuerwehrmuseum gekauft werden, denn die Deutsche Post ist mit einem mobilen Sonderpostamt ebenfalls zu Gast im Museum. „Ich freue mich immer, wenn ich mit meinem mobilen Postamt in der Region unterwegs sein darf.“, sagt Roland Schäfer von der Post, der unweit von Riedlingen in Zwiefalten lebt. Briefe werden an diesem Tag mit einem Sonderstempel, der als Motiv eine historische Riedlinger Feuerwehrspritze aus dem Jahr 1850 zeigt, abgestempelt. Das Besondere an diesem Stempel ist, dass er nur an diesem einen Tag in Riedlingen eingesetzt wird.

Im Rahmen einer bundesweiten Jugendaktion, dem „Tag der Jungen Briefmarkensammler“, zeigen jugendliche und erwachsene Sammler ihre philatelistischen „Schätze“. Zu sehen sind preisgekrönte Jugendsammlungen. Mit dem Titel „Gott zur Ehr‘, dem Nächsten zur Wehr“ zeigt Damian Köhler Aufgaben, Organisation und Geschichte der Feuerwehr. David Faigle Benedico dokumentiert das Leben von Schildkröten. Lisa Lehns Ausstellung trägt den Titel „Nutztiere in der Landwirtschaft“ und Simon Neckers „Oldtimer – mehr als alte Autos“. Die vielfältig aufgebauten Ausstellungen beinhalten nicht nur einzelne Briefmarken, auch andere postalische Versendungsformen, wie Blöcke, Zusammendrucke, Ganzsachen, Freistempler, Einschreibebriefe oder Luftpostleichtbriefe sind in den detailliert ausgearbeiteten Ausstellungen zu sehen. Ein postgeschichtliches Thema zeigt Eva Haggenmüller, die Versendungsmöglichkeiten aus der Zeit von 1966 bis 1972 dokumentiert, als die Dauerserie Brandenburger Tor hauptsächlich zur Frankatur verwendet wurde.

Von den erwachsenen Sammlern stellt Jürgen Berger alte Riedlinger Postkarten aus, Christian Helfert zeigt Sonderstempel, die es seit dem Stadtjubiläum 1950 bis heute gegeben hat, und Gerhard Otto dokumentiert Kunstturnen auf Briefmarken.

Zu sehen sind auch alle 35 eingereichten Entwürfe des Malwettbewerbes „Male deine eigene Feuerwehrbriefmarke“. Die Siegerbilder werden um 14 Uhr prämiert.

Bis 17 Uhr gibt es verschiedene Angebote für Kinder, wie den Briefschreibeworkshop ab 1030 Uhr, eine Museumsrallye, ein Bastelprogramm und viele Spiele rund um Briefmarke und Feuerwehr. Für Kinder und Jugendliche wird um 15 Uhr auch eine echte Auktion angeboten, bei der Briemarkenlose ersteigert werden können. Als Bezahlung erhalten alle Kinder zu Beginn eine feste Menge an Steigerungsgeld. Ist diese aufgebraucht, kann nicht mehr mitgeboten werden. Es lohnt sich also von Beginn an hinzuschauen, welche Lose man ersteigern möchte.

Erwachsene erwartet neben Sonderpostamt und Ausstellung auch ein Informationsstand, bei dem man sich über den Aufbau einer werthaltigen Sammlung und dem Tausch oder Verkauf von Briefmarken erkundigen kann. Zur Entspannung lädt Familie Hübler ins Museums-Café zu Kaffee und hausgemachten Kuchen ein.

Wegen der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln empfiehlt der Briefmarkensammlerverein sich im Vorfeld unter www.bsv-riedlingen.de unter der Rubrik Aktionstag 8. August 2020 anzumelden.