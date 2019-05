Sammelbestellungspart Riedlingen Geld

Bei zwei Enthaltungen zugestimmt hat der Riedlinger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung in der bisherigen Besetzung der Beschaffung von digitalen Meldeempfängern inklusive Zubehör für die Freiwillige Feuerwehr Riedlingen mit allen Abteilungen. Den Zuschlag erhielt für 69 213 Euro die Firma Meder Commtech GmbH in Singen als preisgünstigste Bieterin. Andere Kommunen hätten mit der in Riedlingen bislang unbekannten Firma gute Erfahrungen gemacht, hörten die Räte von Stadtbrandmeister Stefan Kuc.

Eingegangen waren fünf Angebote. Als finanziell positiv wurde die Sammelausschreibung für den gesamten Löschbezirk bewertet, in die auch die weiteren Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft und die Stadt Bad Buchau einbezogen waren. Mit 82 bis 88 Euro je Meldeempfänger wird die Ersparnis gegenüber einer Einzelbestellung berechnet. Im Haushalt der Stadt Riedlingen sind für die Anschaffung 65 000 Euro bereit gestellt, doch wird erhofft, dass die Mehrausgaben über den Verkaufserlös der bisherigen Geräte ausgeglichen werden können. Sie werden nach der Rückgabe durch die zentrale Funkwerkstatt formatiert und aufbereitet und sollen danach veräußert werden.

Angezeigt war die Neuausrüstung nach der Ertüchtigung der integrierten Leitstelle Biberach in diesem Frühjahr, die damit auf dem neuesten Stand bei Hard- und Software ist. Rechnung getragen werden kann jetzt einer Daten-Verschlüsselung und es ist per „Express-Alarm“ eine schneller zu empfangende Alarmierung möglich.