Salsa-Abend im Lichtspielhaus

Im Riedlinger Lichtspielhaus hat es am Samstag Latino-Musik gegeben. Yaqueline Castellanos, die „Dama del Son“, war zu Gast, teilt eine Sprecherin des Kinos mit. Die „Dama del Son“ trat gemeinsam gemeinsam mit Stuttgarter Banda Borracha, Fernando Palacios Paz alias Bruno am Tiple und Henry Aguirre in der Percussion auf.

Den Abend leitete Nathalie Torres aus Kolumbien mit einer Salsa-Tanzanleitung ein, in der sie betonte, dass es beim Salsa-Tanzen nicht um perfektionistische Figuren, sondern um Rhythmus, Spaß und Lebensfreude geht. Das Konzert begann daraufhin mit der Banda Borracha und Yaqueline Castellanos mit dem Song „Chan Chan“, so die Sprecherin.

Im zweiten Teil stellte die „Dama del Son“ ihr Duo-Programm mit Patricia Ghitis „Somos Una“ vor. Nach knapp zweieinhalb Stunden Live-Konzert legte DJ „El Pez de la Salsa“ auf, sodass das Publikum weitertanzen konnte.

Yaqueline Castellanos war der Sprecherin des Kinos zufolge bereits in ihrem Heimatland Kuba ein Star, bevor sie das Land im Jahr 1995 verließ. Vor ihrem Auftritt in Riedlingen war sie Gast internationaler Festivals und gab auf ihren Tourneen durch Europa Konzerte in Städten wie Madrid oder Paris. Wer den Abend im Lichtspielhaus verpasst hat, sollte Augen und Ohren aufhalten: Der Verein Icatú e.V. hat bereits eine Folgeveranstaltung geplant.