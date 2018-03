Die Künstlerin Brigitte Fritz stellt vom 18. Februar bis 15. März ihre Ölgemälde in der Stadtpfarrkirche St. Georg aus. Eröffnung ist am Sonntag, 18. Februar, um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Die Vernissage ist anschließend gegen 11.30 Uhr im Kaplaneihaus.

Brigitte Fritz ist 1940 in Ottendorf geboren und lebt in Munderkingen. Sie betrachtet das Malen als ein Lebenselixier. Erste künstlerische Erfahrungen sammelt sie schon seit langer Zeit in der Kalligraphie und Dekorationsmalerei. Zur eigenen Kunst in Öl zu malen kam Brigitte Fritz 1991. Anlass war der Golfkrieg.

In ihren Gemälden gelingt es ihr neben dem Sujet auch das darzustellen, was zwischen dem Objekt und der Künsterlin lebt: Stimmungen einfangen und eigene Befindlichkeiten ausdrücken, Botschaften überbringen. Geschickt spielt Brigitte Fritz mit verschiedenen Kontrasten und Farbtönen.

An 14 Ausstellungen in der Region hat die Künstlerin seit 1997 teilgenommen. Dabei hat sie in jeder Ausstellung Motivschwerpunkte. So auch in Riedlingen. Die Kunststücke in der Ausstellung unter dem Titel „Sakrales trifft Soziales“ zeigen sozialkritische Motive und Preziosen. Motivschwerpunkte mit speziellen Themen zeigen auch vielfältige Ausdrucksformen die zum Nachdenken anregen.

Die Ausstellung wird offiziell im Gottesdienst am ersten Sonntag in der Fastenzeit eröffnet als „Impuls zur Fastenzeit“. Die Vernissage ist allerdings nach dem Gottesdienst gegen 11.30 Uhr im Kaplaneihaus. Dort wird Pfarrer Walter Stegmann sprechen. In seiner Laudatio wird Dr. Winfried Nuber die Künstlerin und ihre Gemälde vorstellen.