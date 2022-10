Saisonstart im Jugendbereich – Badmintonverein Riedlingen fährt nach Laupheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langer Turnierpause startete die Saison im Jugendbereich mit einem Regionalturnier in Laupheim. Beim Badminton gibt es im Jugendbereich keinen Ligabetrieb mit Spieltagen wie in anderen Sportarten. Stattdessen gibt es Turnierserien, in denen man sich für die jeweils höhere Leistungsebene qualifizieren kann. Am Sonntag, den 23. Oktober war nun Laupheim Ausrichter für das erste Jugendturnier der Saison mit einem Einzugsgebiet vom Bodensee, über das Allgäu bis nach Heidenheim und eben auch dem Kreis Biberach. Der Badmintonverein Riedlingen ging mit zwei Jugendlichen an den Start. Neele Buck spielte in der Altersklasse U 17. Dort wurde der Wettbewerb in zwei Gruppen ausgetragen, das Leistungsniveau war hoch. Engagiert spielte Neele auf, musste sich aber den sehr viel erfahreneren Gegnerinnen geschlagen geben. Auch beim zweiten Riedlinger Teilnehmer, Henry Pfohl, ging es vor allem darum, Turniererfahrung zu sammeln. In seiner Altersklasse U 15 starteten 18 Spieler. Henry verlor sein erstes Spiel gegen den an Platz 2 gesetzten Gegner, konnte dann aber sein nächstes Spiel gewinnen. Die beiden folgenden Spiele gingen knapp in drei Sätzen an die Gegner, so dass Henry am Ende Platz 12 belegte.

Die Erwachsenen sind ebenfalls in die neue Saison gestartet. Der BV Riedlingen spielt in der Bezirksliga und durfte gleich zum Derby gegen Ertingen antreten. Die Riedlinger Mannschaft hat sich in der neuen Saison deutlich verjüngt. Das 1. und 2. Herrendoppel sowie das 1. und 3. Herreneinzel und das Mixed gingen an Riedlingen, wobei das 2. Herrendoppel mit Benedikt und Bruno Jungwirth sowie das 1. Herreneinzel mit Moritz Leukhardt hart umkämpft waren. Damendoppel, Dameneinzel und das 2. Herreneinzel gingen an den Gastgeber Ertingen, so dass Riedlingen glücklich mit 5:3 als Sieger hervorging. Im zweiten Spiel des Tages gegen den TSV Laiz 2 lief es nicht so gut. Laiz gewann drei Spiele, zwar erst im Dreisatz, aber Riedlingen konnte nur das Mixed mit Jasmin Fritschle und Peter Kaden für sich entscheiden. Nach der 1:7-Niederlage rangiert Riedlingen jetzt auf dem 5. Tabellenplatz.

Es spielten: Moritz Leukhardt, Peter Kaden, Benedikt Jungwirth, Bruno Jungwirth, Sonja Gehweiler und Jasmin Fritschle.