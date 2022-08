Rucksack aus LKW geklaut

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Riedlingen den Rucksack eines Mannes aus einem Lastwagen gestohlen. Zwischen 8 und 8.30 Uhr lud der Fahrer des Lastwagens am Sportheim beim Tuchplatz ab. Die Fahrerkabine war nicht verschlossen. Nachdem der Mann weitergefahren war, bemerkte er, dasss sein Rucksack fehlte. Diesen hatte wohl ein Unbekannter gestohlen, als der 58-Jährige mit Abladen beschäftigt war. Im Rucksack waren Geld und Karten sowie Schlüssel. Die Polizei Riedlingen (Telefon 07371/9380) nahm die Ermittlungen auf und schrieb die Gegenstände zur Fahndung aus.

Die Polizei empfiehlt: Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel immer verschließen – auch wenn man sich nur kurz vom Fahrzeug entfernt. Weder Wertsachen noch Bargeld sollten im Auto liegengelassen werden. Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.