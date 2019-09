Rot missachtet: Auto überschlägt sich

Bei einem Unfall in Riedlingen auf der Schlegel-Kreuzung ist ein Unfallbeteiligte schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte eine rote Ampel übersehen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr, wie die Polizei berichtet. Demnach fuhr ein Hyundai in der Göffinger Straße in Richtung Göffingen. An der Kreuzung mit der Daimlerstraße zeigte die Ampel für die Autofahrerin rot, was diese allerdings übersah. Sie fuhr in die Kreuzung ein, wo sie mit einem Opel zusammenstieß, der aus Richtung Heudorf kam und dessen Ampel grün anzeigte.

Der Opel prallte gegen das Auto der 53-Jährigen. Der Hyundai überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Das Auto der 53-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 9000 Euro. Die Riedlinger Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Gemeinsam mit der Polizei wurden verkehrsleitende Maßnahmen im Kreuzugsbereich übernommen.

Nach Bergung der Unfallfahrzeuge wurde die Straße gereinigt, wie die Feuerwehr berichtet. Während des Einsatzes kam es an der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.