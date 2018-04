Rollerfahrer macht so ziemlich alles falsch

Ohne Führerschein und alkoholisiert: Ein Rollerfahrer musste nach einer Polizeikontrolle zu Fuß nach Hause gehen.

Wie die Polizei berichtet, hat ein 16-Jähriger in der Nacht zum Sonntag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife in Riedlingen auf sich gezogen. Er war gegen 3.30 Uhr mit seinem Roller in der Unlinger Straße unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen war das Fahrlicht an seinem Fahrzeug aus. Ob er dann aus Sicherheitsgründen den Gehweg zum Fahren benutzte, wollte er nicht sagen, wie es in einer Polizeimitteilung heißt.

Die Überprüfung des jungen Mannes verlief für diesen allerdings eher nicht gut: Er hatte vor Fahrtantritt reichlich Alkohol konsumiert und war zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Nach einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest wurde er zu Fuß nach Hause entlassen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.