Roller in Riedlingen gestohlen

In der Nacht zum Mittwoch waren Diebe in Riedlingen unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, stand die der Roller der Marke Piaggio zwischen 23 und 6 Uhr auf einem Hof bei Riedlingen. Ein 18-Jähriger und dessen 15-jähriger Begleiter fanden dort das unverschlossene Zweirad und schoben es weg. In Tatortnähe versuchten sie das Gefährt kurzzuschließen. Dabei scheiterten sie. Vermutlich aus Frust beschädigten sie mehrere Fahrzeugteile an dem Roller.

Sie flüchteten zunächst unerkannt und ließen das Zweirad zurück. Die Polizei Riedlingen sicherte jedoch Spuren und konnte die beiden Männer noch am selben Tag ermitteln. Den Schaden am Roller schätzt die Polizei auf rund 400 Euro.

Die Polizei rät: Nur den Schlüssel abzuziehen und den Lenker einzurasten schützt am wenigsten vor Diebstahl. Dafür eignen sich am ehesten stabile Bügelschlösser und Panzerkabel. Ein passendes Schloss kann dann schon mal zehn Prozent des Fahrzeugpreises kosten. Je teurer und leichter ein Fahrzeug ist, umso schwerer und teurer sollte das Schloss sein. Entscheiden Sie sich bei Ketten, Bügeln und Schlössern in jedem Fall für „geprüfte Qualität“ und für hochwertiges Material wie durchgehärteten Spezialstahl und massive Schließsysteme. Haben Sie Ihr Fahrzeug nach Möglichkeit immer im Blick. Schließen Sie den Rahmen und beide Räder möglichst an fest verankerte Gegenstände an.