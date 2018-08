Rollende Raritäten beim Treffen in Daugendorf

Die KLjB (Katholische Landjugendbewegung) Daugendorf organisiert auch dieses Jahr zusammen mit dem Möbelhaus Bleicher ein Old- und Youngtimertreffen mit Kunstgewerbemarkt in Daugendorf. Von 11 bis 17 Uhr können am kommenden Sonntag, 26. August, historische Fahrzeuge bewundert und Kunsthandwerkerartikel gekauft werden. Es ist die zehnte Auflage des Marktes.

Rund 300 bis 400 Fahrzeuge werden an diesem Tag auf der großen Wiese neben dem Möbelhaus erwartet. Alle Young- und Oldtimer werden durch das Oldtimer-Tor ein- und ausrollen, so dass den Besuchern ein ganztägiges Spektakel garantiert ist.

Bleicher öffnet Türen

Auf der Flaniermeile zwischen dem Parkplatz des Möbelhauses und der Gemeindehalle werden wieder die Stände für einen Kunstgewerbemarkt mit verschiedensten Waren ihren Platz haben. Holzkunst, Leder- und Stoffwaren, Stein- und Keramikgebilde, Metallskulpturen und vieles mehr wird es rund ums Möbelhaus an den Ständen zu kaufen geben. Bei Bleicher Wohnerlebnis ist an diesem Tag wieder ein verkaufsoffener Sonntag und es werden die neuen Möbel- und Küchentrends präsentiert. In und um die Gemeindehalle sorgt die KLjB Daugendorf für das leibliche Wohl.