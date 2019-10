Riedlingerinnen müssen Bayern den Vortritt lassen

Bei der dritten Süd-Ost Rangliste im Badminton sind sowohl ein elfter Platz im Mixed als auch ein neunter Platz im Doppel an den BV Riedlingen gegangen. Die BV-Spielerinnen Luisa Kohler und Franca Singer starteten in Eggenstein-Leopoldshafen, um sich mit Spielern aus Bayern, Sachsen und Nordrhein-Westfalen zu messen. Für Franca Singer begann das Badminton-Wochenende am Samstag mit dem Mixedwettbewerb. Zusammen mit ihrem Partner Jaron Rittmeister aus Sachsen musste sie am Anfang eine Niederlage einstecken. Das zweite Spiel gewannen die beiden relativ knapp. In zwei Sätzen konnten sie sich gegen ein baden-württembergisches Mixed durchsetzen. Das dritte Spiel mussten sie wiederum abgeben. Damit belegten sie am Ende den elften Platz bei den südostdeutschen Rangliste.

Luisa Kohler stieß am Sonntag dazu. Nach dem Warmspielen durfte das Mädchendoppel aus Riedlingen gegen ein bayrisches Doppel spielen. Die beiden Sätze gingen zu Gunsten der bayrischen Mädchen aus. Danach wurde das zweite Spiel gegen ein baden-württembergisches Doppel aufgerufen. Dieses konnten Luisa Kohler und Franca Singer in zwei Sätzen für sich entscheiden. Dadurch konnten sie sich den neunten Platz bei der Rangliste sichern.