Riedlinger Wirtschaftverbände fusionieren

Wenn die Mitglieder zustimmen, wird am kommenden Donnerstag, 26. Juli, ein neues Kapitel in der Geschichte der Riedlinger Wirtschaftsverbände aufgeschlagen. An diesem Abend sollen die Mitglieder einer Fusion des Handels- und Gewerbevereins Riedlingen (HGR) und der Riedlinger Gemeinschaftswerbung (RGW) zum Riedlinger Handels- und Gewerbeverband (RHG) zustimmen. „Historisch“ nennt die HGR-Vorsitzende Kornelia Eisele den Schritt und auch der RGW-Vorsitzende Frank Oster freut sich: „Es wird alles gebündelt, es gibt nur noch einen Vorstand.“ Doch auch mit dieser Verschmelzung gäbe es noch offene Fragen.

In der ferneren Vergangenheit waren sich die beiden Verbände über Jahre hinweg nicht gerade grün. Doch mit Amtsbeginn von Kornelia Eisele und Frank Oster wurde kontinuierlich am Miteinander gearbeitet. Es wurde kooperiert, dann fand man sich – mit der Stadt Riedlingen als drittem Partner – im Riedlinger City- und Marketingverein (RCM) wieder. Und nun also die geplante Fusion. „Diesen Schritt habe ich vor zehn Jahren bei meiner Amtseinführung angekündigt und freue mich, dass wir es nach so lange Zeit geschafft haben“, sagt Frank Oster.

Keine Rückmeldungen

Mit der Fusion soll ein Verband entstehen, der die Interessen aller selbstständigen Gewerbetreibenden sowie freiberuflich Tätigen im Wirtschaftsraum Riedlingen wahrnimmt und vertritt, wie es im Satzungsentwurf des RHG heißt. Mit der Verschmelzung gehen zwei Partner auf Augenhöhe zusammen. Zunächst werden auch beide Vorstandschaften sich im neuen RHG-Vorstand wiederfinden. Bis zur ersten „richtigen“ Mitgliederversammlung bleiben alle Vorstände im Amt und bilden jeweils eine Doppelspitze. Doch die Strukturen dahinter ändern sich komplett (siehe Kasten).

Kornelia Eisele, die seit 2012 an der Spitze des HGR steht, und Frank Oster, der seit zehn Jahren die RGW führt, haben bereits im vergangenen Jahr angekündigt, aufhören zu wollen. Bei Eisele ist auch eine gute Portion Frust mit im Spiel. Denn immer weniger hatte sie das Gefühl, die Mitglieder zu erreichen, sie einbeziehen zu können. Dass die geplante Feier zum 150-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, „war eine Kerbe“, sagt sie. Dass es nun zur geplanten Fusion ebenfalls keine Rückmeldung der Mitglieder gibt, macht sie ratlos. „Ist es Desinteresse? Ich weiß es nicht.“ Sie hofft, dass der neue Vorstand wieder einen engeren Draht zu den Mitgliedern herstellen kann. Frank Oster hat nur eine konkrete Stimme als Rückmeldung auf die Fusionspläne gehört, die war allerdings positiv: „Es wird auch Zeit“, hieß es.

Verteilungsschlüssel

Mit der geplanten Verschmelzung gehen alle Rechte und Pflichten der beiden Vereine in den neuen über. Und auch die Finanzbeziehungen beider Gruppen werden nun in einem gebündelt. Was insofern kein Problem gewesen sei, weil die Kontostände am 1. Januar 2018 fast identisch gewesen seien. Allerdings war die RGW bisher federführend für den Flohmarkt zuständig, der den Gewinn einspielte, den die RGW-Mitglieder für ihre Werbemaßnahmen nutzten. Wie wird dies künftig gehandhabt? „Wir haben uns den Faktor genau angeschaut und jedem ist bewusst, dass für die Werbung am meisten Geld ausgegeben wird und dies ist auch im Verteilungsschlüssel berücksichtigt“, so Oster. Die RGW-Gutscheine bleiben im Übrigen auch nach der Fusion unbegrenzt gültig, betont Oster.

Offenes Feld: Stadtmarketing

Ein offenes Feld ist hingegen noch die weitere Zusammenarbeit der Stadt beim Thema Stadtmarketing. Die Citymanagerin hat Ende des Jahres gekündigt. Gleichzeitig hat bei der Stadt wieder eine Wirtschaftsfördererin begonnen, die manche Aufgaben übernommen hat, wie das Leerstandsmanagement oder die Gestaltungssatzung, die bislang bei der Citymanagerin waren. Doch wie dieses Zusammenspiel künftig aussehen, ob die Stadt wieder Gelder für eine Citymanagerin bereitstellen wird, ist derzeit noch völlig unklar. Bislang gibt es vom Gemeinderat nur das Signal, dass man in einem weiteren Workshop das Thema Standortmarketing nochmals konkretisieren wolle. „Ich hoffe, dass der Gemeinderat auch künftig personelle und finanzielle Ressourcen dafür bereitstellt“, sagt sie. Die Wirtschaftsverbände haben ihrerseits schon gehandelt. So wird sich etwa Bettina Hägele auf Basis einer „geringfügigen Beschäftigung“ um die Innenstadtveranstaltungen kümmern.

Mit einer Verschmelzung ginge allerdings auch eine langfristige Tradition zu Ende. Denn vor der Zustimmung zur Fusion müssen die HGR-Mitglieder dem Austritt des Vereins aus dem Verband „Bund der Selbständigen“ (BdS) erklären, dem der HGR bislang angehört hat. Und auch die fast 40-jährige Eigenständigkeit der RGW, die 1979 gegründet wurde, geht zu Ende. Für eine Fusion muss eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder am Donnerstagabend der Verschmelzung zustimmen. Derzeit hat der HGR 75 Mitglieder, die RGW 58 – allerdings gibt es auch Doppelmitgliedschaften.