Riedlinger unter sich: Chor aus Baden in der Donaustadt zu Gast

Es ist eine Riedlinger Sängerfreundschaft, die schon seit mehr als fünf Jahrzehnten besteht: Der Liederkranz Riedlingen und die Sangesfreunde aus Riedlingen/Baden pflegen seit über 50 Jahren diesen Kontakt. Am vergangenen Wochenende waren die Badener in der Donaustadt zu Gast.

Die Sänger und Sängerinnenaus dem badischen Riedlingen trafen am Samstag gegen 15.30 Uhr in der Donaustadt ein,wo der Chor beim Sportheim freudig begrüßt wurde. Bei Kaffee und Kuchen wurden alte Freundschaften wieder aufgefrischt und so manche Erinnerung ausgtauscht. Am Abend trafen sich die Sänger zu einem fröhlichen Beisammensein mit Gesang.

Am Sonntag führte Manfred Bikle die Gruppe durch die Stadt. Die Stadtführung war sehr interessant, auch für so manchen aus Riedlinger/Württemberg. Nach einem Weißwurstfrühstück traten die Riedlinger/Baden wieder die Heimreise an. Die Freundschaft besteht schon seit über 50 Jahren. „Mal sehen ob es in zwei Jahren nochmals mit einem Gegenbesuch klappt“, heißt es vom Liederkranz.

Leider konnte der Männerchor aus Riedlingen/Bayern, der ebenfalls in die Riedlinger Treffen einbezogen ist, nicht teilnehmen. Der Chor sei leider überaltert, so dass die Mitglieder die Reise nicht mehr auf sich nehmen wollten.