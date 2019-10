Riedlinger besuchen Riedlinger. Sieben Stunden lang sind die Riedlinger aus Donauwörth in Riedlingen in Baden-Württemberg zu Gast gewesen. Der Oberschützenmeister Andre Röse spach in seiner Rede die 30- jährige Freundschaft an und bezog dabei den Tag der Deutschen Einheit mit ein.

Die Freundschaft der beiden Riedlinger Schützenvereine besteht schon seit 1987, aber offiziell besiegelt wurde sie erst 1989. Mitbegründer war der hiesige Ehrenvorsitzende Arno Marten, welcher auch dieses Jahr wieder mit dabei war. Die beiden Schützengesellschaften treffen sich mindestens alle zwei Jahre im Wechsel.

Die Gäste wurden von ihrem ersten Schützenmeister Armin Durner angeführt. Die Riedlinger Stadtmusik begrüßte die Gäste zusammen mit einem Salut der Böllerschützen Pflummern. Nach einer kurzen Begrüßung wurde das Treffen in das Schützenhaus verlegt, wo der Bürgermeister Marcus Schafft die Gäste mit einem Grußwort empfing. Der Ehrenvorsitzende Arno Marten stellte anschließend den neuen Vorstand, bestehend aus Florian Körber, Michael Bochtler und Andre Röse, vor.

In seiner Rede ging Andre Röse auf die Anfänge der Schützen-Freundschaft ein, die vor 30 Jahren am 24. September 1989 besiegelt wurde. Über ein Jahr später wurde dann am dritten Oktober 1990 die Wiedervereinigung unterzeichnet. „Damit besteht unsere Freundschaft länger als das wiedervereinigte Deutschland und auch länger als manche Einzelmitgliedschaft in unseren Vereinen besteht“, sagte Röse. Außerdem ging er auf wichtige vergangene Treffen ein, wie in den Jahren 2000 und 2001. Damals feierten sie gemeinsam 150 Jahre der Schützengilde Riedlingen und im Jahr 2001 75 Jahre der Schützengesellschaft Riedlingen Donauwörth.

Das Schützenwesen in Deutschland hat inzwischen einen schweren Stand. Kritiker bewerten die sportliche Komponente nicht, sondern sehen militärische Züge, meinte Röse. Deshalb ist es für Andre Röse ein großes Anliegen, der Öffentlichkeit den Sport zu zeigen und das Vereinsleben vorzustellen.

Danach ging er auf das neue Vorstandskonzept ein. Der Schützenverein hat nun einen dreiköpfigen Vorstand mit einer klaren Rollenteilung: Michael Bochtler übernimmt die wirtschaftlichen Aspekte, Florian Körber die Repräsentation und die Führungsthemen und Andre Röse die Organisation und das Behördliche.

Danach sprach er noch das Thema Gewehrstand an. ,,Wir haben beschlossen, alle Vorplanungen, welche auf sehr vielen Variablen und Fragezeichen beruhten, komplett auf ,null’ zu stellen und haben begonnen, eine komplette und realistische Neuplanung anzugehen“, sagte Röse.

Aber es wurde nicht nur geredet, sondern auch geschossen. Die Teilnehmer konnten sich beim Luftgewehr-Vergleichschießen messen. Die hiesigen Riedlinger konnten dabei den Heimvorteil nutzen und die ersten drei Plätze gingen an Robert Manz, Susanne Marquart und Juri Schumann.

Zudem fand eine historische Stadtführung statt, bei der auch die früheren Teilnehmer noch über kleine und große Schätze staunten. Nach sieben Stunden verabschiedeten sich die Gäste unter ein paar Tränen und spüren schon die Vorfreude für das nächste Treffen.