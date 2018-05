Riedlinger Team auf Platz drei

Bei herrlichem Sonnenschein, für manchen Läufer fast zuviel davon zu Beginn der Saison, fand der Lauterlauf mit Start und Ziel in Lauterach statt. Die durchs Lautertal und Wolfstal führende Strecke ist im wahrsten Sinne ein Naturerlebnislauf. Nicht zuletzt deshalb begibt sich jedes Jahr eine zahlreiche Läuferschar auf die Strecken, von 400 Metern für die Kinder angefangen bis zur 12,6 Kilometer langen anspruchsvollen Strecke für geübte Läufer. Darunter waren auch wieder etliche Läufer aus Riedlingen mit teilweise vorderen Platzierungen am Start.

Im Hauptlauf über 12,6 Kilometer, den Alexander Härdtner von der TSG Ehingen gewann, belegte Stefan Spöcker als bester Riedlinger Rang 7 in einer Zeit von 50:54,7 Minuten. Damit wurde er Zweiter in seiner AK40. Ihm folgte sein Vereinskamerad Gerold Wahl auf Rang 10 in ebenfalls noch guten 53:11,9 Minuten, womit er Sieger in seiner AK50 wurde. Mit einer Zeit von 63:04,7 Minuten auf Rang 78 (9. M45) komplettierte Martin Schenk die Mannschaft des TSV Riedlingen, die unter den 26 gewerteten Mannschaften einen hervorragenden dritten Platz hinter den beiden Teams aus Ehingen belegte. Weitere gute Platzierungen im vorderen Mittelfeld der Männerwertung erreichten folgende Riedlinger Läufer: 95. Simon Kappeler in 1:06:12,4 Stunden (14. AK M), 102. Bernd Scholz in 1:06:48,5 Stunden (14. AK M55), 107. Stefan Kuginna in 1:07:32,5 Stunden (15. AK M40). Auf die oberste Podeststufe in seiner AK M70 konnte Hans Petermann steigen, der das Ziel in 1:07:43,05 Stunden auf Rang 109 erreichte. Eine knappe Woche davor lief Petermann in Überlingen den Halbmarathon in sehr guten 1:52:59 Stunden und wurde damit Dritter in seiner Altersklasse.

Auch im Jedermannslauf über sechs Kilometer gab es aus der Sicht des TSV Riedlingen beachtliche Erfolge. Hier belegte Daniel Neher in sehr guter Zeit von 22:39,1 Minuten den zweiten Platz. Die erst zehnjährige Charlene Gobs bewies über die Sechs-Kilomter-Strecke ihr großes Lauftalent, als sie in 31:47,6 Minuten auf Rang zehn in der Frauenwertung einen der vorderen Plätze belegte. Antje Fuchs kam in der Zeit von 37:57,4 Minuten als 55. ins Ziel.

Erfreulich waren auch die guten Platzierungen für den TSV Riedlingen in den Kinder- und Jugendläufen über 1,2 Kilometer. In der Klasse MJU16 siegte Luca Haid in hervorragender Zeit von 4:10,8 Minuten, gefolgt von Leon Kauz auf Rang 3 in 4:51,2 Minuten. Weitere gute Ergebnisse: MKU10: 6. Aaron Hindahl 5:51,7 Minuten, 8. Samuel Spöcker 5:56,1Minuten, 25. Nico Hindahl 6:44,4 Minuten. WJU14: 18. Kyra Hindahl 6:39,0 Minuten. WKU10: 7. Miriam Fuchs 6:24,0 Minuten.