Riedlinger sind unterwegs ins Katastrophengebiet

Zwei Riedlinger Feuerwehrkameraden, Ralph Grünacher und Fabian Rebstock, sind am Mittwoch, um die Mittagszeit, gemeinsam mit weiteren Feuerwehrleuten aus dem Landkreis Biberach ins Katastrophengebiet im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz aufgebrochen. Die Riedlinger haben zehn Tauchpumpen im Gepäck. Von der Feuerwache in Biberach aus hat sich der „Hochwasserzug Landkreis Biberach“, bestehend aus Einheiten der Feuerwehren Biberach, Erolzheim, Schemmerhofen und Riedlingen, gemeinsam auf den Weg zum zentralen Sammelraum an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal begeben. Ihr Einsatzort wird sich im Landkreis Ahrweiler befinden, die genaue Örtlichkeit steht jedoch noch nicht fest. Die Einsatzdauer ist vorläufig bis Samstagnachmittag mit anschließender Rückfahrt geplant.