Riedlinger Schwimmerinnen bei den Ba-Wü Meisterschaften

Beim diesjährigen Saison-Highlight auf Baden-Württemberg-Ebene starteten vier Schwimmerinnen des TSV Riedlingen. Nur die besten Schwimmerinnen und Schwimmer waren für die Teilnahme an den Baden-Württembergischen Meisterschaften zugelassen. Im Vorfeld galt es daher, die strengen Qualifikationszeiten zu unterbieten. Nach Heidenheim zum Wettkampf der jüngeren Jahrgänge fuhren Leni Holstein (Jahrgang 2009), Lana Popovic (Jahrgang 2010) und Franziska Dorner (Jahrgang 2010). Katharina Dorner (Jahrgang 2007) startete beim Wettkampf der „älteren“ Jahrgänge in Karlsruhe für den TSV Riedlingen, als einem von insgesamt 53 Vereinen.

Die Wettkämpfe der letzten Wochen saßen den Riedlinger Schwimmerinnen noch in den Knochen. Dennoch konnten sie ihre Leistungen überwiegend nochmals steigern und sind erneut persönliche Bestzeiten geschwommen.

Leni Holstein qualifizierte sich im Vorfeld für die 50m-Freistilstrecke und hat ihre persönliche Bestzeit um fünfhundertstel Sekunden knapp verpasst. Ihren Lauf beendete sie damit in einer Zeit von 32,81 Sekunden. Lana Popovic schwamm die 50m- und die 100m-Freistil-Strecken. Bei beiden Starts ist es ihr gelungen, ihre Bestzeiten zu unterbieten. In 50m Freistil schwamm sie in 30,49 Sekunden auf Platz 4 und in 100m-Freistil kam sie in 2:31,85 Minuten als 8. Platzierte ins Ziel.

Insgesamt 8 Starts hatte Franziska Dorner und beendete jeden Lauf unter den Top 8. Eine Bronzemedaille erkämpfte sie für den TSV Riedlingen auf der 50m Bruststrecke in einer Zeit von 39,49 Sekunden und eine weitere Bronzemedaille auf der 100m Bruststrecke in 1:28,60 Minuten. In 200m Lagen, 100m Freistil, 200m Freistil, 400m Freistil und 100m Brust erreichte sie neue Bestzeiten.

Katharina Dorner ging in Karlsruhe sechsmal an den Start und erreichte lauter 4. und 5. Plätze in ihrem sehr leistungsstarken Jahrgang 2007. Die geballte Leistungskonzentration zeigte sich daran, dass überwiegend Schwimmerinnen des Jahrgangs 2007 in den weiblichen Finalläufen der offenen Wertung vertreten waren. In 100m Freistil, 400m Freistil und 50m Schmetterling verpasste sie nur knapp das Podest und schwamm jeweils auf Platz 4. Die 50m Freistil-Strecke und die 100m Schmetterling beendete sie als 5. Platzierte.