Riedlinger Schwimmer nutzen letzte Chance zur Qualifikation

Angespannt und doch motiviert fuhren fünf Schwimmerinnen und ein Schwimmer der Wettkampfgruppe 1 des TSV Riedlingen nach Reutlingen ins Markwasen Wellenfreibad, denn es war die letzte Chance auf der 50m-Bahn die Pflichtzeiten für die Baden-Württembergischen Meisterschaften in Karlsruhe (für die Älteren) und Heidenheim (für die Jüngeren) zu unterbieten.

Lana Popovic (Jahrgang 2010) holte in 100m Brust die Goldmedaille und qualifizierte sich damit mit einer neuen Bestzeit von 1:39,17 Minuten und zusätzlich für die 50m Freistil-Strecke für die Meisterschaften. Franziska Dorner (Jahrgang 2010) hatte bereits 8 Pflichtzeiten geknackt und schaffte es nun, die 9. Pflichtzeit in 200m Brust ebenfalls in einer neuen Bestzeit von 3:14,87 Minuten zu unterbieten. In Reutlingen war sie dieses Mal insgesamt dreimal auf Platz 1, einmal auf Platz 2 und einmal auf Platz 3. Auch Leni Holstein (Jahrgang 2009) hat die letzte Chance genutzt und sich in 50m Freistil mit einer neuen Bestzeit von 32,76 Sekunden für die Baden-Württembergischen Meisterschaften in Heidenheim qualifiziert. Auf der 100m-Bruststrecke sicherte sie sich in Reutlingen außerdem die Bronzemedaille. Jana Sagasser (Jahrgang 2009) hat die Pflichtzeiten knapp verpasst, gewann aber die Silbermedaille in 200m Rücken mit einer neuen Bestzeit von 3:01,49 Minuten. Auch bei Radin Zebarjadi (Jahrgang 2009) hat es für eine Qualifikation nicht ganz gereicht, er schaffte es aber in 50m Rücken in 37,85 Sekunden auf den 2. Platz.

Katharina Dorner (Jahrgang 2007) schwamm weiter auf Erfolgskurs und sicherte sich auch dieses Mal bei allen ihren Starts einen Platz auf dem Podest. Sie gewann dreimal die Silbermedaille und viermal Bronze. In 100m Freistil hat sie es ins Finale der offenen Wertung geschafft und beendete das Rennen mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 1:01,03 Minuten mit dem 2. Platz. Die Startberechtigung für die Baden-Württembergischen Meisterschaften in Karlsruhe hatte sie bereits für fast alle Strecken sicher.

Alina Ruf (Jahrgang 2011) und Anton Gribanov (Jahrgang 2008) konnten krankheitsbedingt die Mannschaft in Reutlingen leider nicht verstärken. Alina hat die Pflichtzeit in 100m Brust jedoch nur um eine hundertstel Sekunde verpasst und Anton hatte die Qualifikation für die 50m-Freistilstrecke bereits in der Tasche.