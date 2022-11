Riedlinger Schwimmer beim 44. Feuerbacher Herbstschwimmen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Wettkampfgruppen 1 und 2 des TSV Riedlingen durften beim 44. Internationalen Feuerbacher Herbstschwimmen erstmals das neue Sportbad Neckarpark in Stuttgart testen. Der Neubau wurde am 1. September 2022 eröffnet und soll die Traglufthalle im Inselbad Untertürkheim und das Hallenbad Cannstatt ersetzen.

Bei der zweitägigen Veranstaltung trafen sich 30 Schwimmvereine mit 230 Teilnehmern. Die große und starke Konkurrenz sowie das Wertungssystem stellten die Schwimmerinnen und Schwimmer vor neue Herausforderungen. Gewertet wurden nämlich immer zwei Jahrgänge zusammen.

Dennoch freuten sich die Riedlinger, gut vorbereitet nach dem harten Ferientraining, auf das Kräftemessen.

Alina Ruf (Jahrgang 2011) erzielte bei jedem ihrer sechs Starts persönliche Bestzeiten und schrammte auf der 100m-Bruststrecke nur knapp am Podest vorbei. Auch Leni Holstein (Jahrgang 2009) konnte sich in 200m-Lagen, 100m-Freistil und in 200m-Freistil erneut verbessern. Radin Zebarjadi (Jahrgang 2009) schwamm in 200m-Rücken als Drittplatzierter ans Ziel und konnte seine persönlichen Rekorde auf insgesamt fünf Strecken unterbieten. Anton Gribanov (Jahrgang 2008) verbesserte seine persönlichen Bestzeiten bei allen seinen sieben Starts. Katharina Dorner stand sechsmal auf dem Podest. In 100m-Schmetterling gewann sie in der Wertung der Jugend B (Jahrgang 2007 und 2008) den ersten Platz, in 50m-Schmetterling, 100m-Freistil und 200m-Freistil Platz 2 und Platz 3 erzielte sie in 50m-Freistil.

Die Ergebnisse waren zwar nicht immer wie von den Sportlern erhofft, geben aber Ansporn für das Training und die zukünftigen Wettkämpfe.