Riedlinger schlagen sich in Bad Saulgau bravourös

Die Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Riedlingen sind beim Stadtwerke-Cup des TSV Bad Saulgau an den Start gegangen.

Insgesamt nahmen 166 Athleten aus elf Vereinen am Wettkampf teil. Den TSV Riedlingen vertraten diesmal 18 Schwimmerinnen und Schwimmer,im Alter zwischen neun und 19 Jahren.

Trotz der wie erwartet großen Konkurrenz schlugen sich die Riuedlinger Schwimmer wieder bravourös. Im Einzelnen schwammen sich die Athleten auf folgende Platzierungen.

Die Jüngste, Alina Ruf (Jahrgang 2011), durfte sich gleich über drei Goldmedaillen freuen. Diese holte sie sich über 50m Schmetterling, 100 m Lagen und 50 m Brust und um den Erfolg abzurunden noch einmal Silber über die 100 m Freistil. Franziska Dorner (2010) holte Gold über 50 m Schmetterling, 50m Brust, 200 m Lagen und 100m Freistil, Silber über 100 m Lagen, 200 m und 50 m Freistil und den vierten Platz über 50 m Rücken. Den zweiten Platz sicherte sich Xenia Gerlitz (2010) über 100 m Rücken, auf den fünften Platz schwamm sie über 50 m Schmetterling, 50 m Rücken, 100 m Freistil und kam über 50 m Freistil auf den siebten Platz. Über 200 m Brust, 100 m Lagen, 200 m Freistil, 100 m Brust und 50m Freistil errang Lana Popovic (2010) je den ersten Platz, den Zweiten holte sie sich über 50 m Rücken, 50 m Brust und 100 m Freistil. Alicia Frank (2009) ging acht Mal an den Start und freute sich über Platzierungen auf Rang vier über 50 m Schmetterling, Platz 5 über 100 m Lagen, Platz 6 50 m und 100 m Brust sowie 100 m Freistil, Platz 7 über 50 m Freistil. Sarah Halbherr (2009) kam über 50 m Brust auf den dritten Platz, Platz 4 gab es über 200 m Freistil, Platz 6 errang sie über 50 m Schmetterling, 100m Lagen, 50m Rücken und 50m Freistil und auf den siebten Platz schwamm sie über 100 m Freistil. Leni Holstein (2009) holte sich Gold über 200 m Brust, sechste wurde sie über 200 m Freistil, auf Platz 7 schwamm sie über die 50 m Schmetterling und 100 m Brust, Platz 8 belegte sie über 50 m Rücken und 100 m Freistil und Platz 9 schließlich errang sie über 50m Brust und 50 m Freistil. Jana Sagasser (2009) schwamm über 200 m Lagen und 50m Freistil auf Platz 4, über 100 m Freistil auf Platz 5 und über 50 m Brust auf Platz 7. Gold holte Tim Gräser (2009) über diese Strecken: 100m Schmetterling, 200 m Lagen und 100 m Freistil, als Zweiter ging er über 50 m Rücken und 200 m Freistil ins Ziel und holte damit Silber, Bronze schließlich erreichte er noch über 50 m Freistil. Im Jahrgang 2008 hatten die Riedlinger mit Anton Gribanov einen Starter im Feld, er erreichte Bronze über 200 m Lagen, sowie Platz 4 über 100 m Schmetterling und 50m Rücken, Rang 5 belegte er im Rennen über die 50 m Freistil, Platz 7 errang er über 50 m Schmetterling und 100 m Freistil, sowie über 200 m Freistil noch den 8. Platz. Katharina Dorner (2007) konnte sich Gold über die Strecken 50 m und 100 m Schmetterling, sowie 50 m Freistil sichern, Silber holte sie sich über 100 m Freistil, Bronze über 200 m Freistil, auf den vierten Platz schwamm sie über 50 m Rücken, auf den sechsten über 200 m Lagen. Emilian Hollank (2006) sicherte sich 4 Goldmedaillen (200 m Brust, 200 m Freistil, 50 m Brust, 100 m Brust), eine Silberne (100 m Lagen), 2 Bronze (100 m Rücken, 100 m Freistil), einen fünften Platz (50 m Freistil) und den dritten Platz im 50 m Brust Finale. Nach ganz oben aufs Treppchen schwamm Leon Kauz (2004) über 100 und 200m Brust, sowie über 200 m Freistil, den zweiten Platz erreichte er über 100 m Rücken, 200 m Lagen, 50m und 100 m Freistil, Platz 4 errang er im Finale über die 50 m Freistil. Marlene Fischer (2003) schwamm achtmal nach ganz oben aufs Podium, Gold gab’s für 50 m Schmetterling, 100 m und 200 m Lagen, 50 m, 100 m und 200 m Rücken, 50 m Brust, sowie 100 m Freistil. Im 50 m Schmetterling erreichte sie den zweiten Platz. Silber errang Luca Haid (2003) über die 200 m Lagen, Bronze über 100 m Schmetterling, 200 m Freistil, 100 m Rücken, 50 m Brust, 50 m Freistil, auf den vierten Platz schwamm er über 50 m Schmetterling und 100 m Freistil. Niklas Wiedergrün (2003) sicherte sich Silber über die Strecken 50 m, 100 m und 200 m Brust, 50m Rücken, 50 m, 100 m und 200 m Freistil, sowie Bronze über 50 m Schmetterling. Im 50 m Brust Finale kam er als fünfter ins Ziel. Nach längerer Abwesenheit ergänzte Lukas Müller (2001) das Riedlinger Team wieder, er erreichte Platz 2 über 200m Freistil, Platz 4 über 100 m Lagen und 50 m Rücken, sowie Platz 6 über 50 m Schmetterling.

Als Wettkampfbester konnte sich Leon Kauz zusätzlich noch über eine Geldprämie freuen.

Die Riedlinger Schwimmer treten bei den Süddeutschen Bezirksmeisterschaften am Wochenende in Villingen-Schwenningen an.