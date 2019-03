Riedlinger Schachspieler bleiben auf Platz 3

In der Schach-Kreisliga kam es zur Begegnung Wiblingen I gegen Riedlingen I. In der Auswärtspartie wurden die Riedlinger ihrer Favoritenrolle nach Tabellenstand und DWZ-Zahlen der einzelnen Spieler gerecht und siegten mit 5,5:2,5.

Der erste Punkt der Partie ging an Wiblingen. Martin Frank hatte Markus Fauler in einem Vierspringerspiel mit rascher Entwicklung im Zentrum mit Leichtfiguren angegriffen. Im Getümmel mit Angriff und Gegenangriff hatte Frank das bessere Ende für sich, gewann die Dame des Gegenspielers.

Nur kurz darauf sorgte Martin App für den Ausgleich, als er Anton Winter in einem taktischen Schlagabtausch einen Läufer abnehmen konnte. Nachdem er den Materialvorteil im Endspiel noch ausbauen konnte stand es ausgeglichen 1:1.

Peter Schilling erspielte sich in einem Damengambit gegen Eckhard Händel zuerst Raumvorteil im Zentrum, konnte dann auch Drohungen mit Dame und Läufer und vorrückenden Bauern gegen den schwarzen König aufstellen. Händel verteidigte sich aber umsichtig und so einigten sich die Kontrahenten auf ein Remis.

Und – an den anderen Bretter standen eher die Riedlinger besser. In einer taktisch geprägten Partie hatte Rolf App mit Schwarz gegen Miftar Mavraj einen Läufer erobert, schob seine Königsflügelbauern nach vorne, um im direkten Königsangriff zu gewinnen. Weiß kam bedrohlich unter Druck, aber inzwischen stand auch der schwarze König etwas unsicher ohne den Schutz seiner Bauern. App bot Remis und Mavraj nahm an. So stand es immer noch ausgeglichen.

Das Blatt neigte sich zugunsten der Riedlinger, als Hassan Hafes in einem spanischen Vierspringerspiel mit Weiß Bernd Borowskys vorrückende Bauern am Königsflügel unter Druck setzen konnte. Nach Abtauschaktionen hatte Weiß eine Bauernmajorität am Königsflügel, Schwarz im Zentrum. Borowsky strebte ein Endspiel mit Bauern und ungleichfarbigen Läufern an, das Endspiel mit der höchsten Remistendenz. Hafes nutzte aber die größere Mobilität seines Königs um am Damenflügel entscheidend Bauern zu gewinnen.

Klaus Rieber hatte mit Schwarz aktiv auf die etwas zurückhaltende Ponziani-Eröffnung von Georg Gyaja reagiert und Springer und Läufer in der gegnerischen Hälfte platzieren können.Rieber spielte weiter konsequent auf Angriff und gewann überzeugend den Punkt. Damit stand es 4:2 für Riedlingen.

Aus den verbliebenen zwei Partien wurde nur noch ein halber Punkt benötigt. Thomas Kromer hatte mit Weiß gegen die französische Verteidigung von Markus Zierke mit einer Variante des aggressiven Milner-Barry-Gambits auf Angriff gesetzt. Er opferte zwei Bauern und konnte durch seine bessere Entwicklung auf offenen Linien am Damenflügel immer wieder neue Drohungen gegen schwarze Figuren aufstellen. Schwarz kam nicht mehr zur Rochade und nachdem die weiße Dame und ein Turm auf der 7. Reihe Matt drohten ging der Punkt an Riedlingen.

Mittlerweile fand sich Mahmoud Zyadah gegen Matthias Frank in einem Turmendspiel mit ineinander geschobenen und blockierten Bauernketten wieder. Er hatte zwar die bessere Position, Frank mit Weiß konnte aber alle Einbruchsfelder kontrollieren, so dass es für die schwarzen Figuren kein Durchkommen gab – Remis zum 5,5:2,5 Endstand.

Riedlingen belegt nun einen guten dritten Platz hinter Berghülen I, die lediglich 1,5 Brettpunkte mehr aufweisen. Biberach III steht als Aufsteiger fest.