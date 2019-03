Riedlinger Nachwuchs U12 holt abermals Sieg in Wain

Der Auftakt zur Kinder-Cupwertung des Leichtathletik-Kreises Biberach war wie in den vergangenen Jahren wieder in der Sporthalle in Wain. Wie im vergangenen Jahr auch kehrte die Mannschaft der U 12 mit einem ersten Platz aus Wain zurück.

Im Vordergrund steht die Mannschaftswertung mit mindestens vier und maximal sieben Kindern, wobei in Mannschaften mit mehr als vier Kindern die besten vier in die Wertung kommen. Unter bewährter Wettkampfleitung des TSV Wain mussten die Kinder einen Dreikampf absolvieren, bestehend aus Sprint, Ballstoßen und Weitsprung.

Dass diese Kinderleichtathletik-Veranstaltung im Leichtathletikkreis Biberach sich inzwischen gut durchgesetzt hat, beweist der neue Teilnehmerrekord mit insgesamt 157 Kindern. Allein 18 wettkampfbegeisterte Kinder des TSV Riedlingen, soviel wie noch nie, waren mit ihren Übungsleiterinnen und Eltern angereist. Die Freude unter den Riedlingern war groß, als man am Ende sah, dass die guten Ergebnisse des Vergangenen Jahres wiederholt werden konnten – und das bei noch größerer Konkurrenz.

So war der TSV Riedlingen in der Lage, in der Klasse U12 mit zwei vierköpfigen Mannschaften an den Start zugehen. Dabei gelang es der Mannschaft 1 mit Milla Betz, Charlotte Boullé, Lewis Kutsch und Fabienne Schäfer den hervorragenden 1. Platz des vergangenen Jahres erfolgreich zu verteidigen. Rang zwölf belegte Riedlingen 2 mit Ida Sandner, Malin Sandner, Milla Schrode und Greta Eller.

In der Klasse U10 war die Mannschaft mit Frida Laupheimer, Samuel Spöcker, Miriam Fuchs, Omar Almardini und Amelie Schäfer auf Rang fünf immer noch in der vorderen Hälfte.

Die jüngste Altersklasse U8 schaffte mit Julian Schenk, Luis Eiberspach, Benedikt Spöcker, Paula Eisele und Theresa Eller auf Rang drei auch noch einen Platz auf dem Treppchen.