Riedlinger Methode der Problemlösung

Noch immer trifft sich eine Runde ehemaliger Behördenleiter. In ihrer aktiven Zeit haben sie sich um eine unkomplizierte Problemlösung verdient gemacht.

Angefangen hat es ganz banal: die Flurbereinigung Ittenhausen erhielt – wie viele andere auch – eine Förderung mit Mitteln der EU. Dafür musste sie eine Tafel für die Öffentlichkeit aufstellen, auf der dieser Sachverhalt vermerkt war. Als geeignet sahen das Flurbereinigungsamt und die Teilnehmergemeinschaft einen Wanderparkplatz an der Landesstraße nach Gammertingen an. Ein tüchtiger Mitarbeiter des Flurbereinigungsamts erhielt deshalb den Auftrag, die Tafel her- und danach aufzustellen.

Weil es sich um eine Tafel an einer Landesstraße handelte, ging er zuerst zum Straßenbauamt, um dessen Zustimmung einzuholen. Der Mitarbeiter dieses Amtes, mit dem er sprach, war nun ein noch tüchtigerer Behördenvertreter, denn er erkannte sofort: Das geht nicht so einfach. Benötigt wurden zur Abstimmung im Haus Pläne, und zwar Bauplan, Detailplan, Ausführungsplan samt Lageplan, und alles achtfach, wegen der Beteiligung der einzelnen Referate. Der Flurbereiniger begann also mit der Herstellung von Bauplan, Detailplan, Ausführungsplan samt Lageplan, und das achtfach.

Das war der Stand, als der damalige Amtsleiter des Flurbereinigungsamts Ekke Wall auf die Angelegenheit aufmerksam wurde. Dieser stoppte die Arbeiten an den Plänen und rief den Leiter des Straßenbauamts an, um diesen zu einer Tasse Kaffee oder Tee samt Früchtebrot einer bekannten Riedlinger Bäckerei einzuladen. Und weil in einer Flurbereinigung viele Behörden zusammen arbeiten und beteiligt sind, lud er gleich auch den Leiter der Aussenstelle des Wasserwirtschaftsamts, den Leiter des Landwirtschaftsamts und den Forstamtsleiter – diesen gleichzeitig als Naturschutzbeauftragten – zu diesem „Kaffee-Kränzche“" ein.

Und alle kamen, am Ende des Tages-Geschäfts am Freitag um 16 Uhr, und diskutioerten zunächst über die Wanderparkplatz-Tafel der EU und über viele ähnliche Dinge, die alle „einvernehmlich“, also gemeinsam, entschieden werden sollten. Dann fuhr Amtsleiter Wall die Kollegen zum Wanderparkplatz, und innerhalb von wenigen Minuten war das Einvernehmen über den Standort der Tafel hergestellt und mit zwei Pflöcken gekennzeichnet. Und dies ganz ohne Bauplan, Detailplan, Ausführungsplan samt Lageplan – alles achtfach.

Das war der Beginn der Riedlinger Behörden-Leiter-Runde, die sich fortan einmal im Monat im Wechsel in den einzelnen Ämtern traf, um am Freitagnachmittag mit gutem Willen für unlösbar gehaltene Knoten zu durchschlagen.

Die Riedlinger Methode der Problemlösung sprach sich in Flurbereinigerkreisen schnell herum, und manch einer der Kollegen aus nördlichen Landesteilen wünschte, eine ähnliche Problemlösung zur Hand zu haben. Das alles ist heute Geschichte. Die Sonderbehörden gibt es nicht mehr, die Personen sind – bis auf einen - im Ruhestand, und sie haben nichts mehr zu melden oder zu entscheiden.

Aber sie treffen sich noch manchmal, um wenigstens Entscheidungen anderer nachzuvollziehen, so wie auf dem Foto von der „Langen Bank“ in Mundingen, auf die symbolisch noch immer wieder manches geschoben wird, das sie früher kurz und schmerzlos erledigt hätten.