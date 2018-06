Riedlinger Maibaumsteller brauchen Unterstützung

Seit mehr als 35 Jahren wird in Riedlingen der Maibaum gestellt. Häufig zählte er zu den schönsten in der Region. Doch dieses Jahr hätte die Tradition beinahe ein jähes Ende gefunden, weil Helfer fehlten. Auch wenn dies nun abgewendet wurde, so sind die Verantwortlichen vom Riedlinger Albverein dringend auf neue Leute angewiesen, die künftig bei den Vorbereitungen mithelfen.

Günther Hübler kann viele Geschichten über das Maibaumstellen erzählen. Denn der Riedlinger ist von Anfang an dabei. Beim allerersten Mal wurde der Baum noch mit einem weiß-roten Absperrband verziert. Doch im Laufe der Jahre wurde der Maibaum immer schöner, der Schmuck immer professioneller und die Abläufe immer eingespielter. Auch wenn sich die Protagonisten, die das Stellen und die Vorbereitungen übernommen haben, im Laufe der Jahre wandelten.

Am Anfang haben dies die Vogelfreunde und die Feuerwehr übernommen. Später ist die Feuerwehr ausgeschieden und beteiligt sich nun noch am Stellen selbst. Dafür war kurzzeitig das Technische Hilfswerk (THW) beteiligt. Die Vogelfreunde haben die Tradition an den Schwäbischen Albverein abgegeben. Der wird seit einigen Jahren von der Bürgerwehr unterstützt, die das Räppeln des Stammes übernehmen. Die Feuerwehr und die Zimmermänner helfen beim Aufstellen des Baumes vor dem Rathaus. Und die Schilder wurden von Uwe Strang aus Unlingen bemalt. Die Stadt unterstützt die Aktion mit einem Scheck über 100 Euro.

Und dennoch: Dieses Jahr hätte die Tradition beinahe ihr Ende gefunden. Denn Hübler war einige Zeit krank und auch Richard Hierlinger, ein weiterer maßgeblicher Mitstreiter beim Maibaumstellen, war ebenfalls einige Zeit angeschlagen. Dazu kommt, dass die Mitstreiter beim Albverein in die Jahre gekommen sind. Denn während in anderen Orten häufig die Landjugend diese Aufgabe übernimmt und so der Verjüngung automatisch stattfindet, lässt der Nachwuchs beim Albverein zu wünschen übrig. Hübler zählt mit seinen 65 Jahren zu den Jüngsten, der Großteil ist über 70 Jahre alt.

Vier springen in die Bresche

Dass der Maibaum dennoch gestellt wird, ist vier Leuten zu verdanken, die in die Bresche gesprungen sind, denn „es wäre eine Schande, wenn Riedlingen keinen Maibaum hätte“. Robert Böttle, Stefan Birk, Mathias Weber und Evelyn Binder haben sich engagiert. Beim Baum holen oder auch beim Kranzen. Das hat gut funktioniert. Beim Kranzen haben dieses Jahr so viele fleißige Hände mitgeholfen, dass es bei einem Treffen bleiben konnte. Auch das Stellen des Baumes ist organisiert. Erstmals wird Reiner Weiß mit einem Bagger mithelfen. Verabschiedet hat sich hingegen die Jugendfeuerwehr, die bislang die Bewirtung übernommen hat.

Doch auf Sicht benötigen die Maibaumsteller jüngeres Blut für die Fortführung der Tradition. So sind beim Kranzen immer sieben bis acht Frauen tätig, die gerne durch jüngere Personen unterstützt werden. Auch die Bepflanzung des Beets am Fuße des Maibaums muss erledigt werden und vor allem sollten die Schilder am Baum mal wieder erneuert und ergänzt werden. Auch Strang kann diese Aufgabe nicht mehr übernehmen. Auch dafür wird jemand gesucht.

Wer sich eine Mitarbeit bei der Fortführung der Maibaumtradition in Riedlingen vorstellen kann, kann sich an Evelyn Binder wenden unter Telefon 07371/961286 oder per Mail an evelyn.binder@gmx.de.