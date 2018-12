Riedlinger Läufer halten gut mit

Ein starkes Starterfeld aus dem Raum Oberschwaben hielt Stelldichein beim traditionellen 42. Crosslauf in Blitzenreute. Die Riedlinger Läufer konnten sich recht gut behaupten – Manuel Münst ging als 24. durchs Ziel.

In teils schwierigem Gelände dominierte über die 7,5 km-Strecke auf dem mehrmals zu durchlaufenden Rundkurs erwartungsgemäß die favorisierte Läufergarde des SSV Ulm, angeführt durch Fabian Konrad in 24:30,1 min. In dem insgesamt 157- köpfigen Teilnehmerfeld konnten sich die angetretenen fünf Riedlinger Teilnehmer recht gut behaupten. So belegte Manuel Münst in sehr guter Zeit von 27:47,0 min Rang 24 und in AK30 Rang 5. Ihm folgte als 29. in 28:34,2 min Daniel Neher mit Platz 7 in der selben AK. Stefan Spöcker wurde 33. in 29:15,5 min und schaffte mit Rang 3 noch einen Podestplatz in seiner AK 40. Gut dabei waren auch noch Philipp Ertle auf Rang 63 mit 31:23,5 min (12. AK35) und Klaus Dorner als 77. mit 32:35,8 min (10. AK40).

In der Mannschaftswertung siegte der SSV Ulm vor der TSG Ehingen. Der TSV Riedlingen belegte Rang 7 mit Manuel Münst, Daniel Neher und Stefan Spöcker unter den 18 angetretenen Mannschaften.

Auch die Leistungen des Riedlinger Läufernachwuchses können sich sehen lassen. In der Klasse U8 belegte auf der 1,2 km-Strecke Samuel Spöcker in 6:21,1 min den 1. Platz. Benedikt Spöcker wurde auf der selben Strecke Zweiter in U10 mit einer Zeit von 5:34,2 min.