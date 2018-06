Riedlinger Kinoverein zeigt Scorpions-Film

Der Kinoverein Riedlingen zeigt am Donnerstag, 10. Dezember, den Dokumentarfilm „Scorpions - Forever and a Day“.

Inhalt: 2012, nach einer fast 50-jährigen Weltkarriere, sollte Schluss sein mit den „Scorpions“. Der Film begleitet die erfolgreiche deutsche Rockband auf ihre große Abschiedstournee, die im Jahre 2010 beginnt und sie an die Orte ihrer größten Erfolge führt. Am Ende der Tour fragen sich die Bandmitglieder: Warum aufhören, wenn der Spaß auf der Bühne und der Enthusiasmus der Fans noch so groß ist? Filmlänge: 106 Minuten.