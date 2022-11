Riedlinger Kino zeigt „Die Blutritter“

Der Film „Die Blutritter“ ist am 10. Dezember, 20 Uhr, im Kino-Lichtspielhaus in Riedlingen zu sehen. Knapp 20 Jahre ist es her, dass der oberschwäbische Kultfilm des preisgekrönten Regisseurs Douglas Wolfsperger (unter anderem ausgezeichnet mit dem Bayrischen Filmpreis, Prix Europa, Ernst-Lubitsch-Preis und drei Doku-Bibern) beim internationalen Filmfestival in Locarno im Tessin uraufgeführt wurde und danach mit großem Erfolg in den Kinos lief. Nun wurde der Film, in dem es um die größte Reiterprozession der Welt in Weingarten geht, aufwendig restauriert und digitalisiert – das Bundesstaatsministerium für Kultur und Medien bewilligte dazu im Rahmen des Förderprogramms Filmerbe („Kuratorisches Interesse aus filmhistorischer Sicht“) 40.000 Euro. 2022 werden „Die Blutritter“ noch einmal in ausgewählten Kinos gezeigt, darunter in Riedlingen.