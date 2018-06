Mit vier Arbeiten ist das Kreisgymnasium Riedlingen beim Regionalwettbewerb Südwürttemberg von „Jugend forscht“ vertreten. 115 Jungforscher präsentieren am Freitag, 2. Februar, ihre 49 Projekte im Friedrichshafener Dornier Museum. Die Öffentlichkeit kann die Tüfteleien von 12.30 bis 15.45 Uhr in Augenschein nehmen. Organisatoren des Wettbewerbs sind die Firmen Airbus, Rolls-Royce Power Systems AG und die ZF Friedrichshafen AG, unterstützt werden sie von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg und dem Dornier-Museum.

Der Buchsbaumzünsler hat den Gartenbesitzern in den vergangenen Jahren das Leben arg schwer gemacht. Kein Mittel scheint die gefräßige Raupe aufhalten zu können. Jungforscher vom Regionalwettbewerb Südwürttemberg hat das auf den Plan gerufen – mit ihrem Projekt „Buchsbaumzünsler einfach vertreiben“ versuchen sie, dem Nimmersatt zu Leibe zu rücken. Die Projekte für „Jugend forscht“ liegen quasi vor der Haustür. Ganz praktisch befassen sie sich neben dem Buschsbaumzünsler etwa mit der perfekten Dämmung von Häusern, einem intelligenten Roboter für Agrarflächen, mit der perfekten Seife oder dem perfekten Lippenstift. Durchaus geht es aber auch mal hoch hinaus, etwa für Schüler aus Langenargen, die einen Heißluftballon bauen. Andere haben einen 3-D-Drucker oder ein elektrisches Kart entwickelt. Auch in diesem Jahr haben die Jugendlichen für „Jugend forscht“ mit Begeisterung geforscht und getüftelt. Im Dornier- Museum stellen sie sich am 2. Februar nicht nur den Juroren, sondern geben den Besuchern auch gerne Auskunft über ihre Projekte.

Beim Regionalwettbewerb Südwürttemberg sind in diesem Jahr rund 30 Juroren sowie der Wettbewerbsleiter Thomas Armbruster im Einsatz. Klappt es mit Platz 1 beim Regionalentscheid, geht es weiter zum Landes- und schließlich sogar zum Bundeswettbewerb. Schüler für die Technik zu begeistern, ist das Ziel von „Jugend forscht“. Die Jüngeren bis 14 Jahre treten bei „Schüler experimentieren“ an, die Älteren bis 21 Jahre bei „Jugend forscht“.

In diesem Jahr sind wieder Projekte aus Schulen dabei, neben dem Riedlinger Kreisgymnasium (vier Arbeiten) ist auch das Störck-Gymnasium Bad Saulgau mit einer Arbeit vertreten. Und auch international geht es im Dornier Museum zu: Fünf Projekte steuert die Deutsche Schule Genua für den Wettbewerb bei.

Federführend organisiert wird der Regionalwettbewerb in diesem Jahr von Airbus. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Spring!“ – und fordert damit Kinder und Jugendliche auf, in die spannende Welt von Forschung und Wissenschaft einzutauchen. Bei „Jugend forscht“ werden keine Themen vorgegeben. Die Projekte müssen sich jedoch einem der sieben Fachgebiete des Wettbewerbs zuordnen lassen: Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik.