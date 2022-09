Riedlinger Jugendfeuerwehr wie Berufsfeuerwehr im Einsatz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kurz vor Ende der Sommerferien wurde den Jugendlichen der Jugendfeuerwehr der Abteilung Riedlingen ein ganz besonderes „Berufsfeuerwehr-Wochenende“ geboten. Dabei übernachteten die rund 20 Mädchen und Jungen im Feuerwehrhaus und arbeiteten unter Aufsicht der Betreuer eine Reihe von fiktiven Einsätzen im Stadtgebiet ab. Die Jugendlichen konnten hierbei das in den Proben Erlernte hervorragend umsetzen und waren mit voller Begeisterung dabei. Stadtjugendfeuerwehrwart Stefan Lorencic und Stefanie Höhn, Jugendwartin der Abteilung Riedlingen, sind stolz auf die hervorragende Arbeit ihrer Jugendlichen, so dass sich die Freiwillige Feuerwehr Riedlingen in Zukunft auf viele motivierte Nachwuchsretter freuen kann.

Zu Beginn am Freitagnachmittag wurden alle Jugendlichen auf die verschiedenen Fahrzeuge eingeteilt und die Schutzausrüstung einsatzgerecht bereitgelegt. Nach einem Gerätecheck wurde das Nachtlager mit Feldbetten vorbereitet. Als erste Ausbildungseinheit stand die Besichtigung des Einsatzleitwagens des DRK Riedlingen auf dem Programm. Zum Abendessen gab es danach leckere selbstgemachte Burger. Glücklicherweise erst nach dem Essen ertönte der Einsatzgong zum ersten Mal. Die Jugendlichen zeigten ihr Können bei einem Wohnungsbrand, löschten den Brand und retteten die Personen aus dem Gebäude. Nach diesem Einsatz konnte dann die Nachtruhe angetreten werden.

Das Frühstück am nächsten Tag musste wegen eines weiteren Einsatzes – der sich jedoch schnell als Fehlalarm herausstellte – unterbrochen werden. Der Tag war gefüllt mit weiteren Einsätzen. Alarmiert wurden die Jugendlichen zu einer Türöffnung, Ölspur, Personenrettung mit Drehleiter, zu Verkehrsunfällen sowie einem Werkstattbrand. Zwischendurch fanden im Gerätehaus kleinere Übungsstunden und Kameradschaftspflege statt. Unsanft wurden die Jugendlichen dann kurz nach der Bettruhe geweckt. Kurz vor dem Ortsteil Daugendorf brannte eine Holzhütte lichterloh und die Jugendlichen mussten diesen Brandherd löschen. Der letzte Einsatz des Wochenendes war eine Personenrettung aus einem Silo. Nach einem stärkenden Sonntagsfrühstück wurden die Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht sowie das Feuerwehrhaus aufgeräumt. Die Jugendlichen konnten anschließend geschafft, aber mit vielen tollen Eindrücken den Heimweg antreten.