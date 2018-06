Einmal eine Fußball-Weltmeisterschaft im Gastgeberland miterleben - davon träumen viele. 2006 gab es in Deutschland ein Sommermärchen. Für Fabian Spinner, Alexander Kopp und Thomas Hierlinger aus Riedlingen geht das Märchen bei der diesjährigen WM weiter: Hierlingers Freundin Cristiane Cantisano ist Brasilianerin und stammt aus Rio. Sie hat dem Trio eine unvergessliche Reise ermöglicht - eine historische Halbfinal-Partie inklusive.

Eine brasilianische Bar in Rio de Janeiro mit rund 2000 brasilianischen Fußball-Fans - und drei Riedlinger mittendrin. So haben Fabian Spinner, Alexander Kopp und Thomas Hierlinger das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 – Brasilien gegen Deutschland – verfolgt.

Gebannt vor dem Bildschirm

„Die Bar war von Palmen umgeben, mit einer Großleinwand und mehreren Fernsehern ausgestattet, richtig idyllisch“, sagt Kopp. In ihre Deutschland-Trikots gehüllt, standen die drei jungen Männer gebannt vor dem Bildschirm und erwarteten von den beiden Top-Favoriten eine Partie mit knappem Ausgang.

Was dann kurz nach dem Anpfiff im Stadion in Belo Horizonte passierte, ist Geschichte. 92 Minuten später stand es 7:1 für Deutschland und der Großteil der brasilianischen Fans war fassungslos.

Auch viele Gäste in der Bar in Rio habe das Ergebnis getroffen, so die drei Riedlinger. „Das wäre uns Deutschen umgekehrt ja genauso gegangen.“ Manche hätten aber einfach trotzdem gefeiert. Brasilianische Lebensfreude lässt sich eben doch nicht so leicht trüben. „Schon während dem Spiel haben sie uns gratuliert und wollten Fotos machen“, erzählt Fabian Spinner.

Tickets fürs Finale

Für die Brasilianer sei es jetzt wichtig, dass Argentinien in ihrem Land nicht Weltmeister werde, glaubt das Riedlinger Trio. Gut möglich also, dass die brasilianischen Fans am Final-Sonntag für Deutschland jubeln. Fabian Spinner, Alexander Kopp und Thomas Hierlinger werden dann im Maracana-Stadion sitzen.