Riedlinger Holzbrücke bleibt noch länger gesperrt

Die neue Holzbrücke soll erst ab 26. April für den Verkehr freigegeben werden und befahrbar sein. Wegen der anhaltenden Nachtfröste verzögern sich die Arbeiten derzeit etwas, erklärte Bürgermeister Marcus Schafft auf Anfrage.

Derzeit stehen noch Vergussarbeiten an. Nächste Woche erwarte man eine frostfreie Periode, um die Abdichtung anbringen zu können. „Dann kann man in den Mai reinfahren“, hofft Schafft. Eine Zeitlang war die Sperrung vorübergehend aufgehoben worden. Bereits fertiggestellt sind die Arbeiten rund um die Brücke, insbesondere die Parkplätze am Sportheim und auf der anderen Uferseite an der Wasserstapfe, aber auch Straßenbelagsarbeiten. Die Fahrbahn der Brücke ist mit sechseinhalb Metern drei Meter breiter als die ihrer Vorgängerin und ermöglicht künftig Begegnungsverkehr. Fußgänger und Radfahrer sollen die Brücke sicher überqueren können. Fußanschlüsse sind beidseitig vorhanden.