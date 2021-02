Riedlinger Genossen haben einen neuen Chef

Johannes Widmann ist neuer Vorsitzender der Riedlinger SPD. Nach den Vorstandswahlen bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Ende Januar trat Widmann die Nachfolge der langjährigen Vorsitzenden Elke Märkle an. Sie hatte angekündigt, sich vom Spitzenamt der Riedlinger Genossen zurückzuziehen. Märkle sagte, sie wolle nach 16 Jahren in führender Position die Führungsaufgaben in jüngere Hände geben. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster dankte Elke Märkle für ihre Arbeit und stellte fest, 16 Jahre Einsatz für eine Partei sei keine Selbstverständlichkeit. Dieses Engagement werde ihr hoch angerechnet.

Kontinuität im Vorstand

Zugleich wurden bei den Vorstandswahlen Michael Wissussek als stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins sowie Markus Hammer als Kassierer und Josef Martin als Beisitzer bestätigt. Elke Märkle unterstützt den Vorstand weiterhin in der Funktion der Schriftführerin. Kassenrevisoren bleiben weiterhin Erwin Mann und Christian Märkle. Elke Märkle hatte die Genossen des Riedlinger Ortsvereins in einer virtuellen Versammlung begrüßt, an der auch Bettina Weinrich als SPD-Landtagskandidatin sowie Martin Gerster teilnahmen. Kurz vor der heißen Phase des Landtagswahlkampfes gab Bettina Weinrich einen Überblick über die Wahlkampfmaterialien sowie anstehende Wahlkampfmaßnahmen, die hauptsächlich virtuell geplant sind. Zudem blickte Elke Märkle auf die beiden vergangenen Jahre, besonders auf die Kommunalwahlen.

Solide Finanzen trotz Corona-Krise

Darüber hinaus berichtete Kassierer Markus Hammer, dass die Finanzlage des Ortsvereins sehr zufriedenstellend sei, obwohl aufgrund der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen ausgefallen und keine außerordentlichen Einnahmen zu verzeichnen gewesen seien.

Der Bundestagsabgeordnete und Sozialdemokrat Martin Gerster informierte nochmals über die erfreuliche Entscheidung, dass eines der vier bundesweiten Logistikzentren des Technischen Hilfswerks im Landkreis Biberach angesiedelt werde. Aktuell gebe es einige Gemeinden und Städte, die sich um dieses Zentrum bemühten. Eine solche Investition biete dauerhafte und sichere Arbeitsplätze. Er empfahl, dass sich Kommunen aus der Region Riedlingen als Standort um das Logistikzentrum bewerben sollten.