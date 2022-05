Riedlinger Gemeinderat tagt

Die Mitgleider des Riedlinger Gemeinderats treffen sich am Montag, 23. Mai, um 18:05 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Riedlingen. Erster Tagesordnungspunkt ist Feststellung der Jahresrechnung des Wasserwerks Riedlingen für 2020, Weitere Tagesodnungspunkte sind unter anderem das Riedlinger Modell – Fortsetzung 2023, die Erweiterung Kindergarten Neufra, die Sanierung und Umgestaltung der Hindenburgstraße in Riedlingen sowie die Mittelumschichtung Feuerwehrgerätehaus und Backhaus Pflummern. Ganz zum Schluss geht es unter Bekanntgaben auch um die Leader Förderperiode 2023 bis 2027, den Football Club 499 Storks und Meisterschaftsspiele in Riedlingen sowie um den Sachstand Krähen sowie um Verschiedenes.