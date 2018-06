Riedlinger Gemeinderat stimmt für Tempo 30

Tempo 30 auf der Ziegelhüttenstraße und der Gammertinger Straße in Richtung Grüningen soll kommen. Dies hat der Gemeinderat am Montagabend mehrheitlich beschlossen. Allerdings stehen noch die Gespräche mit dem Land als Straßenbaulastträger aus, der dem zustimmen muss. Die Temporeduzierung ist Teil des Lärmaktionsplans, der Anwohner vor Verkehrslärm schützen soll.

Bereits seit Juli 2013 beschäftigt sich die Stadt mit dem Lärmaktionsplan. Darin wird nach einem festgelegten, normierten Verfahren berechnet, wie Anwohner einzelner Straßenzüge durch Verkehrslärm beeinträchtigt sind. Und wenn die Lärmwerte den Wert 70 Dezibel tagsüber und 60 nachts überschreitet, muss die Kommune aktiv werden. Bei Werten von 65 tags und 55 nachts sollte sie aktiv werden.

Die Ergebnisse, die von Philipp Becker vom Büro „Kurz und Fischer“ vorgetragen wurden, sehen vor allem in der Hindenburgstraße sowie in der Ziegelhüttenstraße und der Gammertinger Straße Handlungsbedarf. Dem soll nun mit der Temporeduzierung Rechnung getragen werden. Eine Temporeduzierung von 50 auf 30 bringe eine Senkung des Lärms um rund 2,5 Dezibel, wurde im Rat vorgetragen. Das höre sich nach nicht viel an, sei aber für das menschliche Ohr deutlich wahrnehmbar, hieß es in der Sitzung. In der Ziegelhüttenstraße und im nördlichen Teil der Gammertinger Straße soll die Temporeduzierung alsbald als möglich umgesetzt werden. In der Hindenburgstraße ist dies erst mittelfristig angedacht. Denn damit einher gehen sollte ein Umgestaltung der Straße.

Die Temporeduzierung, die auch von Anliegern immer wieder gefordert wurde, wurde mehrheitlich gut geheißen: 18 Ja-Stimmen bei acht Gegenstimmen. Doch es gab auch sehr kritische Äußerungen. Manfred Schlegel erinnerte daran, dass der Durchfluss der Straße bei Tempo 30 sehr viel geringer ist, weil einfach weniger Autos im gleichen Zeitraum durchfahren können. Das heißt auch: Weniger Lücken und weniger Möglichkeiten aus den Seitenstraßen in die Ziegelhüttenstraße einzufahren. Auch Stefan Schmid wandte sich gegen Tempo 30.

Dagegen sahen Tiefbauamtsleiter Peter Dorn und Becker bei einem gleichmäßigeren Durchfluss und einem geringeren Tempo bessere Einfahrmöglichkeiten aus den Seitenstraßen gegeben.

Kritisch wird die Geschwindigkeitsreduzierung auf den Landesstraßen auch von der IHK gesehen. In einer Stellungnahme zum Lärmaktionsplan wendet sie sich deutlich dagegen. Sie sehen die Voraussetzungen dafür in der Ziegelhüttenstraße und in der Gammertinger Straße nicht gegeben, weil die Lärmwerte nicht so hoch seien und es sich hier um Hauptverkehrsstraßen handelt. Und die Hindenburgstraße wird als wichtige Zufahrt zur Innenstadt gesehen. Eine Temporeduktion hätte Nachteile für die Innenstadt zur Folge. „Aus Sicht der Wirtschaft darf die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung im Falle erhöhter Lärmwerte nicht die Maßnahme erster Wahl sei. Zuerst müssen Alternativen umgesetzt werden“, so die IHK – und nennt hier Flüsterasphalt.

Der Gutachter sieht es im Ermessen der Stadt zu entscheiden, welche Maßnahmen zur Lärmreduzierung umgesetzt werden sollen. Flüsterasphalt ist auch im Maßnahmenkatalog enthalten. Es soll demnach im Laufe der nächsten Jahre dann angedacht werden, wenn konkrete Belagsarbeiten eh anstehen.

Zählung bestätigt Prognose

Im Frühjahr 2015 wurden von Anwohnern der Ziegelhüttenstraße immer wieder massive Zweifel an den angenommenen Verkehrszahlen geäußert. Denn diese stammen aus einer Prognose aus dem Jahr 2006 und sind bis 2020 hochgerechnet. Von den Anwohnern wurde moniert, dass es damals der Rewe-Markt auf dem Gönner-Areal noch nicht gab, dass der Schwerlastverkehr deutlich zugenommen habe und auch dass die große Biogasanlage bei Daugendorf mehr Verkehr gebracht habe. „Diese Bedenken haben wir in der Verwaltung sehr ernst genommen“, sagt Tiefbauamtsleiter Peter Dorn und es wurde eine händische Zählung beschlossen, die 2016 stattfand. Und das Ergebnis: „Die aktuelle Verkehrserhebung hat weitestgehend die Prognose aus dem Jahr 2010 bestätigt“, sagt Philipp Becker vom Büro „Kurz und Fischer“. Die aktuellen Zahlen wurden in die Berechnung eingearbeitet und haben geringe Erhöhungen bei der Anzahl der betroffenen Anwohner ergeben.

Die Zahlen:Die Verkehrsprognose ging an einer Stelle der Ziegelhüttenstraße von 11900 Kfz/in 24 Stunden und 7 Prozent Schwerlastverkehr aus. Die Zählung kam auf 11 800 Kfz/24 Stunden; an einem anderen Abschnitt an der Ziegelhüttenstraße wurde in der Prognose 9900 kfz/24 Stunden und 6 Prozent Schwerlastverkehr erwartet. Die Zählung kam hier auf 11 700 Kfz/24 Stunden und sechs Prozent Schwerlastverkehr.

„Der Schwerlastanteil bezogen auf 24 Stunden stieg um maximal einem Prozent“, so Becker. Allerdings: Der Schwerlastverkehr in der Nacht von bis zu neun Prozent könne zwar als typisch für Landesstraßen gelten, aber sie liegen deutlich über dem Wert für innerörtliche Straßen, so Becker.