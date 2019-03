Riedlinger Fasnet in die DNA eingelagert

Dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann der Riedlinger Fasnet sehr verbunden ist, ist landesweit bekannt. Auch beim 190. Froschkutteln am Fasnetsdienstag wird er erwartet. Doch wie sehr er diese Fasnet schätzt, hat er in einem Grußwort für die Narrenzunft Gole niedergelegt, das im diesjährigen Gole-Büchle abgedruckt ist. Dabei nennt er das Froschkutteln eine „große profane Liturgie – die es mit den Messen an Weihnachten, Ostern und Pfingsten leicht aufnehmen kann“.

„Wir kümmern uns nicht um des Weltlaufs Geschick, verschmähen die Händel und die Politik“, so lautet eine Strophe in einem der großartigen Narrenlieder der Riedlinger Fasnet. Mich um des „Weltlaufs Geschick" zu kümmern und dafür ,rumzuhändeln’, ist mein selbstgewähltes Schicksal“, schreibt der Ministerpräsident in dem Grußwort auf offziellem Papier mit Wappen. Aber es gebe ja „Gott sei Dank“ die Fasnet. Und so erheitere ihm „die Freude und die Lust, der Scherz“ beim Froschkuttelessen das Leben. „Darum habe ich auch nie wieder gefehlt, nachdem es mich – nach einigen Jahren Pause – wieder zur Riedlinger Fasnet zurückzog. Sie hat sich seit dem Fanfarenzug im Schleimerkasten und meiner Rolle als Posaunist in der Stadtkapelle offenbar in meiner DNA eingelagert.“

Und wenn der Zunftmeister die Männer beim Froschkutteln mit der Schelle zur Ruhe bringe und alle aus vollem Halse das Gole-Lied beginnen, „dann bin ich wieder daheim in meiner Gole-Stadt, die solches aufzuweisen hat“.

Alltagsmücken-Fanetselefanten

Und weiter schreibt der Ministerpräsident: „Dann die Vorträge. Literatur! Wie macht man aus Riedlinger Alltagsmücken Fasnetselefanten? Wie wird aus einer peinlichen Posse ein dramatisches Erlebnis? Wie wird man grob, ohne zu verletzten? Wie reimt man nicht um seiner selbst willen, sondern dass es sitzt und trifft? Man braucht Typen, die mitkriegen, was passiert in der Stadt und zugleich wortmächtige Künstler sind. Typen wie Lothar Sauter und Klaus Gegier, auf deren Einfälle man jedes Jahr begierig wartet. Das ist alles so prächtig, so spritzig, mit herbem Charme, noch dazu in einer feminismusfreien Zone – welche Erlösung für wenige Stunden. Aber mit richtigem Mutterwitz! Da lacht das Herz und nicht nur das Zwerchfell.

Und natürlich dann ,Kuttla rei'’ a Gröschts, Speise aller Speisen. Wenn sie schmeckt, der Genussschleckerei. Wenn nicht, die richtige Konsistenz zum schnell schlucka. (...) Diese große profane Liturgie – die es mit den Messen an Weihnachten, Ostern und Pfingsten leicht aufnehmen kann – muss natürlich geleitet werden von den Meistern der Zunft. Edmund Eichelser war für mich unvergessen ,der Größte’. Aber auch die ihm folgten – Leo Seidner, Peter Bucher, Thomas Maichel – alles Kardinäle unseres weltlichen Hochamtes.“

Das einzig wehmütige sei, dass er manches Gesicht nicht mehr sehe, das all die Jahre so vertraut war – und doch gehen musste, schreibt „Kretsche“. „Mal sehen, ob der Herr mir noch so viele Jahre gewährt, dass ich den großen Froschkuttelorden noch umgehängt bekomme. Einfach nur für’s ,da sein’ an diesem Fest. Danach kann ich hoffentlich so fröhlich in die Kiste abrutschen, wie vom Froschkuttelessen in die närrische Menge. Aber’s pressiert it. „Die Fasnet ist immer nur einmal im Jahr", ich mache sie mit und bin gern noch ein Narr!“