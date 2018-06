Riedlinger fahren zum Schweinsteiger-Abschiedsspiel

Im Rahmen des Riedlinger Ferienprogramms veranstaltet Organisator Ernst Kopp wieder Ausfahrten zu Fußballspielen nach München und Stuttgart. So stehen Partien des VfB gegen Atletico Madrid an oder das Schweinsteiger-Abschiedsspiel in München.

Der VfB Stuttgart feiert am Sonntag, 5. August, in und vor der Mercedes-Benz-Arena den „Tag des Brustrings“. Los geht’s mit einem Familienfest auf dem Hügel vor dem Mercedes-Benz-Museum. Am Nachmittag kommt es dann in der Mercedes-Benz-Arena zu zwei besonderen Partien. Zunächst treten um 15.15 Uhr im „Spiel der Legenden“ ehemalige VfB-Profis an. Um 17 Uhr trifft dann der VfB auf den spanischen Topclub Atletico Madrid.

Anmeldungen für diesen VfB - Tag nimmt ab sofort der Riedlinger Fußballorganisator Ernst Kopp entgegen. Bei genügender Beteiligung wird ein Bus eingesetzt. Die Eintrittspreise stehen allerings noch nicht fest.

Ein weiterer fußballerischer Leckerbissen findet am Dienstag, 28. August, in München statt. Bastian Schweinsteiger kehrt in die Allianz-Arena zurück und verabschiedet sich mit einem Spiel gegen seinen aktuellen Club Chicago Fire offiziell vom FC Bayern und seinen Fans. Schweinsteiger, der bereits mit 13 Jahren in die Jugend des FC Bayern gewechselt war, verbrachte 17 Jahre beim Deutschen Rekordmeister und gewann in dieser Zeit etliche Titel.

Die Tickets der Riedlinger befinden sich in der Südkurve, Oberrang Block 309 und Block 310. Die Ticketpreise incl. Fahrt mit Bus ab Riedlingen/Stadthalle Kinder bis einschl. 13 Jahre 50 Euro; Jugend 65 Euro; Erwachsene 75 Euro und Rentner ab 65 Jahre 60 Euro.

Eine Woche später gastieren ebenfalls in der Münchner Allianz-Arena die Nationalmannschaften aus Frankreich und Deutschland. Am Donnerstag, 6. September, feiert die UEFA Nations League hierzulande Premiere. An dem neuen Fußballturnier nehmen 55 Nationen teil. In der Liga A kommt es in München zur Begegnung Deutschland gegen Frankreich.

Zu diesem Fußballklassiker im Anschluss an die WM fährt ebenfalls ein Bus ab Riedlingen Stadthalle; Die Ticketpreise – Eintritt und Fahrt – Kinder bis einschließlich 13 Jahre 50 Euro; Jugend 60 Euro und Erwachsene 70 Euro.