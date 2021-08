Riedlinger Einzelhandel bietet am Freitag viele Schnäppchen

Der Riedlinger Handels- und Gewerbeverein (RHG) veranstaltet am kommenden Freitag, von 9 bis 19 Uhr, seinen Schnäppchenmarkt. Viele Einzelhändler der Stadt beteiligen sich an der Aktion. In den Geschäften und direkt davor warten auf die Besucher reduzierte Waren bis zu 70 Prozent. Nicht nur Mode-, Deko- und Schuhfans kommen auf ihre Kosten, auch Geschenke und verschiedene Kleinigkeiten sind im Angebot. Wer vom Einkaufsbummel hungrig wird, kann sich bei zahlreichen Gastronomen und Imbissständen auf dem Wochenmarkt stärken. Wer noch RHG-Gutscheine zu Hause hat, kann diese bei dieser Gelegenheit einlösen.